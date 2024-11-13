Fortnite Remix : Défis semaine 1, toutes les quêtes, astuces et récompenses

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 novembre 2024 à 15h19
Pour cette semaine 1 de Fortnite Remix, qui est le retour du chapitre 2 du battle royale, Epic Games propose bien évidemment son lot de défis. Retrouvez toutes les astuces et récompenses de ces derniers dans notre article.
Fortnite Remix : Défis semaine 1, toutes les quêtes, astuces et récompenses
La saison 5 du chapitre 5 de Fortnite a donné son coup d'envoi ce samedi 2 novembre 2024, pour le plus grand bonheur des joueurs du battle royale, qui peuvent enfin retrouver le premier chapitre de Fortnite et de sa carte, par le biais de Fortnite Remix. Les quêtes sont toujours de la partie, qui permettent de gagner de l'EXP et donc des niveaux pour obtenir des étoiles et ainsi débloquer de nouvelles récompenses dans le Passe de combat, qui est l'un des éléments phares de Fortnite.

Étant donné que certains défis de cette nouvelle semaine ne sont pas faciles à réaliser, nous vous proposons, ci-dessous, un récapitulatif, avec nos astuces pour les réussir le plus rapidement possible. Vous retrouverez donc tous les défis de la semaine 1 de Fortnite Remix, avec une aide vous renvoyant sur un guide plus poussé si le défi le demande. N'hésitez pas à nous indiquer, dans l'espace commentaire, si vous avez besoin d'aide pour valider une quête.

Pour cette semaine 1, les récompenses sont de 25 000 XP. 

Les défis, récompenses et astuces de la semaine 1 saison Fortnite Remix

xp

Infliger des dégâts à des adversaires avec un minigun ou des explosifs

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Il suffit de mettre la main sur ces armes et de les utiliser contre des adversaires.
xp

Obtenir des objets de niveau rare ou supérieur à Spaghetti Grotto

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Rendez-vous à ce lieu-dit à l'ouest, où se trouve Eminem, et récoltez des objets verts ou d'une rareté supérieure.
xp

Remercier le chauffeur du bus

Récompense : 25 000 EXP de saison
xp

Parcourir la distance dans des véhicules

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Vous allez devoir entrer dans un véhicule et parcourir de la distance, tout simplement.
xp

Détruire des objets

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Terminons par un défi on ne peut plus facile, qui demande de détruire des objets. Vous pouvez opter pour un véhicule ou des explosifs, afin d'être plus rapide.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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