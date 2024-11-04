Fortnite Remix : Défis semaine 0, toutes les quêtes, astuces et récompenses

Pour cette semaine d'introduction à Fortnite Remix, qui est le retour du chapitre 2 du battle royale, Epic Games propose bien évidemment son lot de défis. Retrouvez toutes les astuces et récompenses de ces derniers dans notre article.

Les défis, récompenses et astuces de la semaine 1 saison Fortnite Remix

Regagner des PV ou obtenir du bouclier à Doggpound Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Il suffit de se rendre au lieu-dit et obtenir des PV ou du bouclier.



Toucher des adversaires avec un pistolet-mitrailleur à tambour Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Obtenez cette arme et infligez des dégâts à des adversaires.



Découvrir des lieux-dits Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Ce défi est assez facile et se validera en participant à plusieurs parties.



Parcourir de la distance en sprintant Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Vous allez devoir sprinter pour valider ce défi.



Obtenir les armes de joueurs éliminés Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Encore un défi facile. Il de récupérer 10 armes sur des joueurs éliminés.



La saison 5 du chapitre 5 dea donné son coup d'envoi ce samedi 2 novembre 2024, pour le plus grand bonheur des joueurs du battle royale, qui peuvent enfin retrouver le premier chapitre de Fortnite et de sa carte, par le biais de. Les quêtes sont toujours de la partie, qui permettent de gagner de l'EXP et donc des niveaux pour obtenir des étoiles et ainsi débloquer de nouvelles récompenses dans le Passe de combat, qui est l'un des éléments phares de Fortnite.Étant donné que certainsde cette nouvelle semaine ne sont pas faciles à réaliser, nous vous proposons, ci-dessous, un récapitulatif, avec nos astuces pour les réussir le plus rapidement possible. Vous retrouverez donc tous les, avec une aide vous renvoyant sur un guide plus poussé si lele demande. N'hésitez pas à nous indiquer, dans l'espace commentaire, si vous avez besoin d'aide pour valider une quête.Pour cette, les récompenses sont de 25 000 XP.