Fortnite Remix : Défis semaine 3, toutes les quêtes, astuces et récompenses

Pour cette semaine 3 de Fortnite Remix, qui est le retour du chapitre 2 du battle royale, Epic Games propose bien évidemment son lot de défis. Retrouvez toutes les astuces et récompenses de ces derniers dans notre article.

Les défis, récompenses et astuces de la semaine 3 saison Fortnite Remix

Obtenir du bouclier Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Défi qui se validera au fil du temps puisqu'il faut mettre du bouclier pour remplir à fond.



Toucher des adversaires ou soi-même avec des grenades à onde de choc Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Une fois que vous aurez récupérer des grenades à onde de choc, utilisez-les pour valider le défi.



Survivre aux joueurs Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Défi qui se validera simplement en jouant.



Fouiller des coffres Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Vous allez devoir fouiller 10 coffres pour réussir ce défi.



Toucher des adversaires à moins de 15 m de distance Récompense : 25 000 EXP de saison Comment réussir le défi ?

Équipez vous d'une arme et touchez des adversaires qui se trouve à moins de 15 mètres de vous.



La saison 5 du chapitre 5 dea donné son coup d'envoi ce samedi 2 novembre 2024, pour le plus grand bonheur des joueurs du battle royale, qui peuvent enfin retrouver le premier chapitre de Fortnite et de sa carte, par le biais de. Les quêtes sont toujours de la partie, qui permettent de gagner de l'EXP et donc des niveaux pour obtenir des étoiles et ainsi débloquer de nouvelles récompenses dans le Passe de combat, qui est l'un des éléments phares de Fortnite.Étant donné que certainsde cette nouvelle semaine ne sont pas faciles à réaliser, nous vous proposons, ci-dessous, un récapitulatif, avec nos astuces pour les réussir le plus rapidement possible. Vous retrouverez donc tous les, avec une aide vous renvoyant sur un guide plus poussé si lele demande. N'hésitez pas à nous indiquer, dans l'espace commentaire, si vous avez besoin d'aide pour valider une quête.Pour cette, les récompenses sont de 25 000 XP.