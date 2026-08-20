Fortnite : La saison 4 du chapitre 7 est disponible, voici tous les détails

La saison 4 du Chapitre 7 de Fortnite, intitulée Système Hacké, bouleverse les règles du Battle Royale. Entre piratage de serveurs, présence de figures emblématiques comme Sonic ou Mega Man et nouvelles mécaniques de butin, Epic Games propose une mise à jour massive qui redéfinit l'expérience de jeu.

Epic Games frappe un grand coup avec le lancement de la saison 4 du Chapitre 7 de Fortnite, probablement la plus importante de l'année. Baptisée Système Hacké, cette nouvelle itération invite les joueurs à briser les règles établies et à prendre le contrôle littéral de l'île. Fini le Battle Royale classique, place aux codes de triche intégrés et aux altérations de serveurs en temps réel. Cette saison se démarque par une volonté claire de bousculer les habitudes des vétérans tout en multipliant les collaborations prestigieuses avec des légendes du jeu vidéo.

Le piratage au coeur du gameplay

La nouveauté majeure de cette saison réside dans l'apparition des consoles de piratage, disséminées à travers chaque partie. Ces terminaux permettent aux joueurs de réécrire les règles pour l'ensemble du serveur. Une mécanique audacieuse qui demande rapidité et stratégie, car le nom du joueur aux commandes s'affiche autour de la base de la console, désignant une cible claire pour tous les adversaires.







Pour les équipes, des piratages de section rares font leur apparition. Ils octroient des améliorations exclusives au premier groupe qui s'en empare. La contrepartie est cependant de taille : la position de l'équipe est instantanément affichée sur la carte. Le risque en vaut-il la chandelle ? C'est le dilemme permanent de cette saison.

Un arsenal légendaire et des collaborations historiques

Le système de combat profite aussi de nouveautés avec par exemple l'introduction d'armes dévastatrices. Les joueurs pourront mettre la main sur le pistolet chef-d'oeuvre de Midas, capable d'éliminer un adversaire en un seul tir à la tête. Mais ce qui retiendra l'attention, c'est l'intégration d'armes issues de franchises cultes comme la bande-annonce nous l'expliquait, ce qui est un vrai plus pour les joueurs.

Traversez la zone Green Hill avec les baskets de Sonic et lancez une faille Tetris avec vos légendes du jeu vidéo préférées.

Le mythique canon de Mega Man permet de mettre les ennemis hors ligne avec fracas. Plus tard dans la saison, l'arsenal s'enrichira de la Keyblade de Kingdom Hearts et des armes de Rebecca tirées de Cyberpunk Edgerunners. La boutique accueillera également des figures nostalgiques telles que Pac-Man, Crash Bandicoot ou encore Spyro le dragon dans son apparence classique, de quoi plaire à tout le monde.

L'évolution des Esprits et la personnalisation du butin

Introduits lors de la saison précédente, les Esprits reviennent avec une nouvelle génération. Les compagnons de la saison 3 ne disparaissent pas pour autant et trouvent refuge dans le nouveau mode Jardin des Esprits. Cet espace social permet d'interagir avec sa collection et de l'exposer à ses amis.

La véritable innovation liée à ces créatures concerne la personnalisation du butin. En capturant de nouveaux Esprits, les joueurs accumulent de la poussière. Cette ressource inédite se dépense pour activer des piratages de butin, modifiant directement le contenu des coffres en mode Battle Royale. Il devient ainsi possible d'ajouter des objets bonus introuvables autrement, offrant une couche de stratégie supplémentaire dès la phase de collecte.

Un passe de combat sous le signe de la vitesse

Sonic est la tête d'affiche incontestée du nouveau passe de combat, accompagné de son fidèle acolyte Tails. Epic Games encourage l'adoption rapide de ce passe en offrant des bonus exclusifs. Les joueurs l'acquérant avant la fin du mois d'août recevront la tenue Infiltratrice Grace Crowne. De plus, offrir le passe à un ami débloquera pour les deux joueurs un ensemble cosmétique supplémentaire.

Avec Système Hacké, Fortnite prouve une fois de plus sa capacité à se réinventer. En fusionnant des mécaniques de jeu risquées avec une dose massive de nostalgie vidéoludique, cette saison 4 s'annonce comme l'une des plus mémorables du Chapitre 7.