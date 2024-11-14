Fortnite Remix : Défis semaine 2, toutes les quêtes, astuces et récompenses

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 novembre 2024 à 16h07
Pour cette semaine 2 de Fortnite Remix, qui est le retour du chapitre 2 du battle royale, Epic Games propose bien évidemment son lot de défis. Retrouvez toutes les astuces et récompenses de ces derniers dans notre article.
Fortnite Remix : Défis semaine 2, toutes les quêtes, astuces et récompenses
La saison 5 du chapitre 5 de Fortnite a donné son coup d'envoi ce samedi 2 novembre 2024, pour le plus grand bonheur des joueurs du battle royale, qui peuvent enfin retrouver le premier chapitre de Fortnite et de sa carte, par le biais de Fortnite Remix. Les quêtes sont toujours de la partie, qui permettent de gagner de l'EXP et donc des niveaux pour obtenir des étoiles et ainsi débloquer de nouvelles récompenses dans le Passe de combat, qui est l'un des éléments phares de Fortnite.

Étant donné que certains défis de cette nouvelle semaine ne sont pas faciles à réaliser, nous vous proposons, ci-dessous, un récapitulatif, avec nos astuces pour les réussir le plus rapidement possible. Vous retrouverez donc tous les défis de la semaine 2 de Fortnite Remix, avec une aide vous renvoyant sur un guide plus poussé si le défi le demande. N'hésitez pas à nous indiquer, dans l'espace commentaire, si vous avez besoin d'aide pour valider une quête.

Pour cette semaine 2, les récompenses sont de 25 000 XP. 

Les défis, récompenses et astuces de la semaine 2 saison Fortnite Remix

xp

Fouiller des contenants à Ice Isle

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Rendez-vous au lieu-dit et fouiller des coffres ou des boîtes de munitions, par exemple.
xp

Éliminer des adversaires avec un fusil d'assaut

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Défi relativement simple qui demande de s'équiper d'un fusil d'assaut et d'éliminer des adversaires avec.
xp

Survivre aux cercles de la tempête

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Défi qui se validera simplement en jouant.
xp

Parcourir la distance en glissant

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Vous allez devoir parcourir de la distance (200 mètres) en glissant.
xp

Toucher des adversaires à plus de 30 m

Récompense : 25 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Équipez vous d'une arme et touchez des adversaires qui se trouve à plus de 30 mètres de vous.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Le Bg ultime 199 (invité) Le 18/11/2024 à 20:53

Mercie des infos.