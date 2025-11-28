Fortnite offre un skin Kill Bill à tous les joueurs, comment l'obtenir ?

Encore un skin gratuit pour les joueurs de Fortnite avec la tenue Yuki Yubari. Nous vous expliquons comment faire.
Epic Games se montre très souvent généreux avec sa communauté, que ce soit en offrant des cosmétiques ou même des tenues, les objets les plus prisés de Fortnite
. Alors que le chapitre 6 est sur le point de se conclure, avec un événement de taille pour la communauté, le studio a donc décidé d'offrir aux joueurs la tenue Yuki Yubari
, et nous vous expliquons comment faire pour la récupérer, puisqu'il y a une petite subtilité.
Comment avoir gratuitement la tenue Yuki Yubari dans Fortnite ?
Ici, il ne sera pas question de valider des quêtes, se rendre dans la boutique, gagner des niveaux ou encore acheter des V-bucks non. Pour obtenir la tenue Yuki Yubari dans Fortnite,
il faudra simplement lancer le jeu. Toutefois, il ne faudra pas le faire n'importe quand, puisque seuls les joueurs qui auront lancé Fortnite lors d'un laps de temps bien spécial seront concernés.
Comme l'explique Epic Games, pour être éligible, il faut avoir lancé Fortnite au moins une fois entre le 27 novembre à 15h et le 1er décembre à la même heure. En bref, il faut avoir joué à Fortnite entre jeudi après midi et lundi après-midi, ce qui devrait être fait par la majorité compte tenu de la sortie du chapitre 7
.
- Jouer à Fortnite entre le 27 novembre à 15h et le 1er décembre à 15h.
Un skin en lien avec le chapitre 7
Le cadeau d'Epic Games n'est pas anodin. Le chapitre 7 mettra en avant Hollywood avec deux collaborations déjà officialisées, Retour vers le Futur et Kill Bill. Ce skin offert de Yuki Yubari
permet donc de faire plaisir à tous les joueurs tout en rendant hommage à cette première saison.
D'ailleurs, Epic Games et Quentin Tarantino ont collaboré pour proposer une scène inédite de Kill Bill dans Fortnite
, permettant à un tout nouveau public de découvrir cette œuvre sanglante portée, entre autres, pas Uma Thurman.
Pour conclure, rappelons qu'il n'est pas nécessaire de lancer une partie de Fortnite
. Se connecter au jeu suffit, ce qui pourrait soulager celles et ceux qui ne peuvent pas forcément y jouer durant cette période. Cela concerne toutes les plateformes (PC, consoles, Switch et mobiles). Il n'a pas été précisé si le skin de Yuki Yubari
arrivera dans la boutique plus tard.
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