Fortnite va proposer une scène inédite de Kill Bill en jeu

Fortnite continue de surprendre en exhumant un script abandonné de Quentin Tarantino. Le Battle Royale diffusera « La Vengeance de Yuki », une scène coupée de Kill Bill jamais tournée, recréée sous Unreal Engine. Une collaboration inattendue qui mélange cinéma culte et jeu vidéo moderne.
C'est une annonce qui prend de court aussi bien les cinéphiles que les joueurs invétérés du Battle Royale d'Epic Games. Fortnite
, devenu au fil des années un véritable carrefour de la culture populaire, s'attaque à un monument du cinéma d'action : Kill Bill
. Loin de se contenter d'un simple cosmétique, cette collaboration vise à restaurer un morceau d'histoire du septième art. Le 30 novembre prochain, les joueurs pourront découvrir un court-métrage intitulé « La Vengeance de Yuki »
. Il ne s'agit pas d'une création originale basique, mais bien de la matérialisation d'une séquence écrite par Quentin Tarantino au début des années 2000
, puis abandonnée pour des contraintes budgétaires et de rythme.
Un script oublié de Tarantino reprend vie
Pour comprendre l'importance de cet événement, il faut remonter à la genèse du film porté par Uma Thurman. Dans une entrevue accordée à IGN
en 2004, le réalisateur expliquait avoir dû sacrifier un chapitre entier du script original
. Cette séquence, estimée à l'époque à un million de dollars de budget de production, aurait considérablement rallongé une œuvre déjà dense.
Plus de vingt ans après, et alors que des figures emblématiques du casting original comme David Carradine ou Michael Madsen nous ont quittés, c'est le moteur Unreal Engine qui permet de concrétiser cette vision sans réunir un plateau de tournage physique.
Yuki, la jumelle encore plus instable que Gogo
Le court-métrage mettra en scène un personnage inédit à l'écran : Yuki Yubari
. Comme son nom l'indique, elle est la sœur jumelle de la redoutable Gogo, l'écolière tueuse armée de son fléau d'armes qui a marqué les esprits dans le premier volume. Le script original prévoyait que Yuki traque Beatrix Kiddo jusqu'à Los Angeles, juste après l'élimination de Vernita Green. Contrairement à l'hommage au film de sabre japonais qui imprègne le reste de l'œuvre, cette confrontation avait été imaginée comme une fusillade intense et chaotique.
Une exclusivité qui fait déjà débat
La diffusion de « La Vengeance de Yuki » aura lieu dans le menu Découvrir de Fortnite le 30 novembre à 20h
. Cependant, l'adaptation suscite quelques interrogations légitimes. Le court-métrage affiche une classification PEGI 12, suggérant une version très édulcorée de la violence graphique propre au style Tarantino
. Le sang coulera-t-il vraiment dans l'univers coloré d'Epic Games ?
Par ailleurs, une controverse pointe déjà le bout de son nez concernant les cosmétiques. Si un skin hommage à Gogo Yubari a été officialisé
, les premières informations indiquent qu'il serait lié à l'achat d'un billet de cinéma pour les projections limitées de Kill Bill : The Whole Bloody Affair aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Cette version intégrale du film, incluant le court-métrage, laisse pour l'instant les joueurs européens sur la touche concernant l'obtention de cette tenue exclusive, créant un sentiment d'exclusion au sein de la communauté francophone
.
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