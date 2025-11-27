Fortnite : Événement Heure zéro, heure, date et informations

Retrouvez toutes les informations relatives à l'événement Heure zéro dans Fortnite, qui arrive pour conclure la saison actuelle et démarrer le nouveau Chapitre. Heure, date et contenu, nous faisons le point avec vous.

Fortnite événement Heure zéro, c'est quoi ?

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Quelle date pour l'événement Heure zéro dans Fortnite ?

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À quelle heure aura lieu l'événement Heure zéro dans Fortnite ?

Les transitions entre les différentes saisons deont parfois été marquées par des événements mémorables, impliquant, de temps en temps, les joueurs, que ce soit en tant que spectateurs sur le champ de bataille, ou parfois acteurs, en contrôlant des robots, par exemple. Et alors que la saison spéciale des Simpson se termine, marquant au passage la fin du Chapitre 6, un événement de taille est pour introduire le Chapitre 7 et ses nouveautés ce 29 novembre.Pour ne rien manquer de ce rendez-vous qui changera, voici tout ce que vous devez savoir sur l'Avant d'entrer dans le vif du sujet, petite explication. Comme toujours, la dernière saison du chapitre en cours est spéciale, et a cette fois mis en avant les Simpson. Un petit mois plus tard c'est déjà la fin, et pour marquer le coup, Epic Games promet le plus grand événement de l'année. Il s'agit d'un événement unique en direct et nous ne savons pas encore réellement ce qui est réservé aux joueurs, si ce n'est que tous les grands méchants de ces derniers mois, et même les héros, comme King Kong, Godzilla ou encore Homer Géant devraient s'affronter.Cela laissera ensuite place au Chapitre 7 et ses nouveautés.La fin de la saison est prévue pour ce samedi 29 novembre, et. Tout se passera donc ce 29 novembre, avec l'événement organisé et normalement le nouveau Chapitre dans la foulée, bien que rien ne soit sûr à ce niveau. lL'information la plus importante, évidemment, pour ne rien louper.. Pour éviter tout problème, il est conseillé de rejoindre l'expérience une trentaine de minutes avant, soit vers 19h30. D'ailleurs les portes ouvriront dès 19h20, et le mode sera visible sur la page d'accueil. Vous pouvez y aller dès cette heure là pour être sûr de ne rien louper.. Nous devrions ensuite découvrir le nouveau Chapitre dans la foulée.