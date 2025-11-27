Fortnite : Quand et à quelle heure commence le chapitre 7 ?

Avec la fin de la saison des Simpson, nous devrions découvrir le chapitre 7 du battle royale. Retour sur l'heure à laquelle nous pourrons y jouer.
Comme c'est le cas depuis quelques années, chaque mois de décembre, Epic Games propose à sa communauté Fortnite
un nouveau chapitre, dans le but de découvrir, notamment, une nouvelle carte et de nouvelles mécaniques, rendant le battle royale encore plus complet. L'an dernier, ce changement s'est fait après Fortnite Remix, le retour du chapitre 2. Cette année, ce sera après la saison spéciale dédiée aux Simpson
.
Après l'événement Fortnite Heure zéro
, les joueurs seront évidemment dans le flou en attendant le nouveau chapitre, c'est pourquoi nous vous indiquons à quelle heure va sortir le chapitre 7 de Fortnite
.
Quand commence le chapitre 7 de Fortnite ?
Comme vous devez le savoir, Epic Games aime faire monter la pression en ne divulguant pas ou peu d'informations concernant la nouvelle saison, et ici un nouveau chapitre
. Pour cette transition entre deux chapitres, les développeurs ont évidemment vu les choses en grand et les choses sont légèrement différentes de ce que nous avons pu voir ces derniers mois.
Nous savons depuis longtemps que la saison des Simpson se termine le 29 novembre, dans la soirée, et donc que la nouvelle saison débutera ce samedi, tout comme le chapitre 7, normalement
.
En effet, même si cela fait longtemps qu'Epic Games ne nous a pas proposé son fameux trou noir, il n'est pas impossible que le studio le fasse cette fois-ci, auquel cas le chapitre 7 ne débutera que le dimanche 30 novembre dans la matinée.
À quelle heure commence le chapitre 7 de Fortnite ?
Concernant l'heure de sortie
, nous n'avons pas encore eu de précision de la part d'Epic Games, mais cela n'est pas très grave, puisqu'il suffit de se référer à ce que le studio a fait par le passé dans les cas similaires. En partant du principe que tout se passe comme d'habitude, l'événement spécial devrait se terminer en début de soirée, entre 20h30 et 21h ce 29 novembre. Nous devrions dans la foulée avoir une maintenance de quelques heures, pour que les développeurs puissent déployer le chapitre 7 de Fortnite
.
Pour ce qui est de l'heure de sortie du chapitre 7
en tant que tel, il est plus difficile d'être précis, mais nous pouvons néanmoins l'estimer en prenant en compte deux cas de figure :
- Le chapitre 7 arrive dans la foulée sans une très longue maintenance ni de trou noir → dans la soirée du 29 novembre.
- Le chapitre 7 prend plus de temps → sa sortie se fait dans la matinée du dimanche 30 novembre.
Dans tous les cas, la mise à jour sera assez lourde à télécharger, compte tenu des nombreuses modifications qui attendent Fortnite avec une nouvelle carte et bien d'autres choses.
Notez que l'article sera mis à jour (sur la date et l'heure) si Epic Games partage des informations plus précises.
Quelles nouveautés pour le chapitre 7 de Fortnite ?
Naturellement, jusqu'au grand moment de la révélation, nous n'aurons aucune certitude sur les nouveautés de ce chapitre. Nous aurons une nouvelle carte, peut-être grande que les précédentes, mais aussi d'autres choses pour que les joueurs profitent de nouveautés importantes. Le thème devrait être les États-Unis, voire Hollywood, avec déjà deux collaborations d'officialisées, à savoir Kill Bill et Retour vers le Futur, que nous devrions retrouver dans le premier Passe de combat.
Quoi qu'il en soit, il faudra attendre jusqu'à dimanche midi, au plus tard, pour profiter de la sortie du chapitre 7 de Fortnite
.
commentaires (7)
Mise a jour fait mais ça fonctione toujours pas. Pk?
On peut faire la mise à jour sur PlayStation 5 mes tjr en attente du jouer !
J'attends avec impatience la maj
ca vas etre trops bien
mOI JE pense que sa vas etre dingue
OK
Meilleur jeu de tout les temps merci epic