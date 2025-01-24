Fortnite : Le thème de la saison 2 du chapitre 6 révélé après un leak

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 janvier 2025 à 12h31
Un nouveau leak pourrait avoir donné le thème de la nouvelle saison de Fortnite, avec le retour de quelque chose de très apprécié des joueurs.
Fortnite : Le thème de la saison 2 du chapitre 6 révélé après un leak
Depuis ses débuts, Fortnite ne cesse de surprendre avec des thématiques saisonnières qui transforment l'expérience de jeu, avec plus ou moins d'originalité. Parmi celles-ci, les saisons axées sur les braquages figurent parmi les préférées des joueurs. Selon de récentes fuites, ce thème emblématique fera son grand retour dans la saison 2 du chapitre 6.

Vers un retour aux braquages avec des mécaniques revisitées ?

Les joueurs se souviennent encore de la saison 2 du chapitre 2, marquée par des éléments d'espionnage comme le personnage de Midas, des bases secrètes et des missions clandestines, qui avait permis d'apporter de nombreuses choses en cours de route. Plus récemment, la saison 4 du chapitre 4 a renforcé cette tendance avec des braquages dans des demeures de luxe, mêlés à un affrontement contre l'antagoniste Kado Thorne.

Selon les fuites partagées par des data miners comme SamLeaks, la saison 2 du chapitre 6 replongera les joueurs dans l'univers des braquages avec des fonctionnalités telles que le gameplay de cambriolage. Les joueurs devront infiltrer plusieurs lieux à travers l'île pour exécuter leurs missions, tout en utilisant des objets classiques comme les grenades C4, qui devraient faire leur retour.

Nouveaux objets et collaborations à venir

Outre les éléments classiques, de nouveaux objets devraient enrichir l'expérience, comme un item collaboratif autour du Ripsaw Launcher et un Hookshot qui permettra de se déplacer avec style à travers la carte. Côté collaborations, des rumeurs évoquent des partenariats potentiels avec King of the Hill, Demon Slayer, James Bond, et même Devil May Cry.

En parallèle, Epic Games va continuer à faire évoluer Fortnite OG, étant donné que la saison 2 du premier chapitre est sur le point de revenir. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les informations et la date de sortie de Fortnite OG saison 2 dans cet article. Et pour ce qui est de la saison 2 du chapitre 6, elle devrait démarrer en février, étant donné que la date de fin de la saison 1 est prévue dans ces eaux-là.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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