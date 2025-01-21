Fortnite pourrait s'offrir une collaboration avec une nouvelle série de renom

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 janvier 2025 à 11h38
Les collaborations s'enchainent pour les joueurs de Fortnite, qui devraient prochainement accueillir une série très populaire, et l'une des plus anciennes de la télé américaine.
Fortnite pourrait s'offrir une collaboration avec une nouvelle série de renom
Fortnite continue de surprendre avec ses collaborations toujours plus audacieuses. Après Marvel, DC et des séries animées comme Rick et Morty, la franchise pourrait bientôt accueillir une icône bien particulière : Hank Hill de la série culte King of the Hill.

Un Texan pas comme les autres dans Fortnite

Selon des leaks récents provenant de dataminers réputés comme HYPEX, Fortnite serait sur le point d'intégrer l'univers de la série animée King of the Hill. Le personnage principal, Hank Hill, aurait droit à un skin en cel-shading (un système d'éclairage spécial), dans la veine des collaborations précédentes avec Rick and Morty ou Family Guy.
Ce n'est pas tout : des accessoires thématiques sont également attendus. Les rumeurs parlent notamment d'un sac à dos en forme de Lady Bird (le chien d'Hank), d'une pioche inspirée de son club de golf, et même d'une piste musicale reprenant le thème emblématique de la série.

Une série culte

Créée par Mike Judge et Greg Daniels, King of the Hill suit la vie de Hank Hill, vendeur de propane dans la ville fictive d'Arlen, Texas. Avec sa femme Peggy, son fils Bobby et leurs voisins excentriques, la série offre une satire hilarante et piquante de la vie en banlieue américaine. Les fans espèrent déjà que d'autres personnages comme Boomhauer ou Dale viendront compléter l'expérience. Ill s'agit de la deuxième série d'animation la plus ancienne du réseau Fox, juste après Les Simpson, qui est une référence mondiale.

Gardons néanmoins à l'esprit que cela n'est pas encore officiel, mais les fuites Fortnite se concrétisent très souvent avec le temps. Réponse dans quelques semaines, tout au plus.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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