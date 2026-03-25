Fortnite : Le nouveau skin PEAK coûte 3 fois le prix du jeu original, la polémique enfle

Le célèbre battle royale d'Epic Games accueille les personnages du jeu indépendant PEAK. Mais cette collaboration fait grincer des dents, le prix des skins virtuels dépassent largement celui du jeu original, relançant le débat sur la monétisation agressive de Fortnite.
L'univers de Fortnite
continue de s'étendre en intégrant régulièrement des franchises issues de la pop culture et du jeu vidéo. Récemment, c'est le titre indépendant de simulation d'escalade PEAK qui a eu les honneurs du battle royale d'Epic Games
. Si l'arrivée de ces adorables grimpeurs aurait dû réjouir la communauté, c'est un tout autre sentiment qui prédomine. Les joueurs ont en effet rapidement fait les comptes, et le constat est sans appel, s'offrir l'apparence de ces petits personnages dans Fortnite demande un investissement financier bien supérieur à l'achat du jeu original
. Une situation qui soulève de nombreuses questions sur la valeur réelle des biens numériques.
Un tarif qui passe mal auprès de la communauté
Le skin personnalisable baptisé Scout est actuellement proposé dans la boutique du jeu au prix de 2 000 V-Bucks. Pour obtenir cette monnaie virtuelle, les joueurs doivent débourser environ 22 euros
, un montant qui correspond au pack de 2 400 V-Bucks. En faisant une simple division, un internaute a mis en évidence une réalité frappante, ce seul cosmétique coûte l'équivalent de près de trois copies de PEAK
(vendu 7,49 € hors promotions). Autrement dit, pour le prix d'une simple tenue virtuelle, un joueur pourrait s'offrir le jeu complet, l'offrir à un ami, et avoir encore de la monnaie restante pour une troisième copie
.
Il est également important de souligner que ce tarif élevé ne comprend que le skin de base, sans inclure les accessoires habituels comme le sac à dos, la pioche ou le revêtement d'arme,
qui font encore grimper la facture.
Une comparaison douloureuse avec le marché indépendant
Ce n'est pas la première fois qu'Epic Games adopte cette stratégie tarifaire. Il y a quelques années, une situation identique s'était produite avec les cosmétiques inspirés du phénomène Lethal Company
, eux aussi vendus nettement plus cher que le jeu de base. Sur les réseaux sociaux, l'incompréhension laisse place à la colère. Un utilisateur
a d'ailleurs parfaitement résumé le sentiment général.
C'est en fait une gifle pour les développeurs de PEAK. C'est comme dire : Hé, chez Fortnite, nous estimons que le skin de votre personnage vaut bien plus du double du prix de votre jeu.
Cette réflexion met en lumière le paradoxe d'une industrie où un simple avatar virtuel génère des revenus colossaux pour un géant de la technologie, tandis que les créateurs de l'œuvre originale peinent parfois à rentabiliser des années de développement
.
Le contexte économique tendu d'Epic Games
Cette politique de prix agressive intervient dans un climat particulièrement difficile pour le studio américain. Epic Games a récemment procédé au licenciement de plus de mille employés, la direction admettant publiquement que l'entreprise dépensait beaucoup plus d'argent qu'elle n'en gagnait. Cela a également conduit à la fermeture de trois modes de jeu pourtant ambitieux au départ, signe que le battle royale s'essouffle, et que la stratégie d'Epic Games n'est pas forcément la bonne.
En attendant, rappelons que la saison 2 du Chapitre 7 de Fortnite vient de débuter, et que celle-ci se terminera en juin
.
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