Et si Fortnite accueillait une mécanique très populaire de Call of Duty et d'Apex Legends ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 novembre 2026 à 16h34
Les joueurs de Fortnite pourraient bientôt achever leurs adversaires avec panache. Selon de récentes fuites, Epic Games préparerait des animations d'exécution similaires à celles de Call of Duty. Une nouveauté qui promet de dynamiser les fins de combat et d'enrichir considérablement l'expérience de jeu.
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Et si Fortnite accueillait une mécanique très populaire de Call of Duty et d'Apex Legends ?

L'univers du Battle Royale est en constante évolution, et Epic Games ne cesse de chercher de nouvelles façons de surprendre sa communauté. Si vous avez déjà mis un adversaire au sol dans Fortnite en rêvant de conclure l'affrontement par une animation mémorable, votre vœu pourrait bientôt être exaucé. Des sources bien informées affirment que les développeurs travaillent actuellement sur un système d'exécutions animées, une mécanique que les joueurs de Call of Duty ou d'Apex Legends connaissent parfaitement.

Une mécanique empruntée aux géants du genre

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L'information provient de HYPEX, un informateur très réputé dans la communauté Fortnite. Selon ses récentes publications sur les réseaux sociaux, Epic Games serait en phase de création pour intégrer des mouvements de finition inédits. Le concept est simple mais redoutablement efficace. Lorsqu'un joueur est à terre, son adversaire aura l'opportunité de déclencher une animation spéciale pour l'éliminer définitivement.

Cette nouveauté impliquerait un verrouillage des deux personnages dans une animation synchronisée. Les développeurs prévoient d'ajouter de multiples chorégraphies au jeu, ouvrant la porte à une personnalisation poussée, très probablement en échange de V-bucks. De plus, de nouvelles quêtes spécifiques demandant d'achever des joueurs au sol feront leur apparition pour encourager l'utilisation de cette fonctionnalité.

Un potentiel économique et cosmétique immense

Il suffit de regarder du côté de la concurrence pour comprendre l'intérêt d'un tel ajout. Call of Duty propose des exécutions depuis plusieurs années, et le succès est indéniable. Ces animations sont devenues très appréciées des joueurs, à tel point qu'elles sont régulièrement intégrées dans de nouveaux packs cosmétiques, des collaborations avec la culture populaire ou comme récompenses déblocables dans les passes de combat.

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Certaines de ces séquences vont de la simple élimination tactique à des mises en scène absurdes impliquant des accessoires improbables. Fortnite, déjà maître dans l'art des collaborations et des cosmétiques décalés, possède un terrain de jeu idéal pour exploiter cette mécanique. Imaginez Dark Vador ou Spider-Man utiliser leurs propres mouvements emblématiques pour achever leurs cibles sur l'île.

La grande nouveauté du Chapitre 8 ?

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Les spéculations vont bon train concernant la date de déploiement de cette fonctionnalité. Certains joueurs estiment que ces exécutions pourraient constituer la nouveauté majeure du Chapitre 8 de Fortnite, qui arrive le mois prochain. Même s'il peut s'agir d'un ajout majeur pour une saison future, le temps qu'Epic Games la peaufine.

Cette mécanique pourrait bien être la grande fonctionnalité du Chapitre 8, même si rien n'est encore confirmé par Epic Games.

Bien que cette information reste au stade de la rumeur, la précision des fuites laisse peu de place au doute. Epic Games devrait logiquement prendre la parole dans les semaines à venir pour officialiser ou non cette évolution majeure du gameplay.

En attendant, les joueurs peuvent toujours tenter d'obtenir un jeton pour la boutique pirate, dans le but de récupérer l'entièreté de la boutique gratuitement, ou presque.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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