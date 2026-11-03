Fortnite : Le parapluie Top 1 saison Chasse aux trésors chapitre 7

Découvrez le parapluie offert à tous les joueurs de Fortnite, après avoir effectué leur premier Top 1 de la saison Chasse aux trésors du chapitre 7.

À la suite de la publication de la mise à jour de ce dimanche 1er novembre, synonyme de lancement de la saison événement pour la fin du Chapitre 7 de Fortnite, qui porte le nom de Chasse aux trésors, en référence aux nouvelles fonctionnalités, et surtout à la thématique en intégrant l'univers de One Piece, les joueurs du battle royale ont pu découvrir la nouvelle carte, qui dispose évidemment de quelques nouveautés et de nombreuses références. Mais comme toujours, un nouveau parapluie est disponible pour tous les joueurs remportant une partie, en faisant ce fameux « Top 1 ».

En effet, depuis de nombreuses saisons maintenant, lorsqu'un joueur remporte sa première partie de la saison, il reçoit gratuitement un planeur sous la forme d'un parapluie aux couleurs de la thématique de la saison, ou s'y rapprochant.

Pour cette cinquième et dernière saison du chapitre 7, les joueurs de Fortnite peuvent remporter le « Nid-de-pic » qui possède de légères références à cette saison, avec la présence d'une barre à roue, entre autres. Cela reste toutefois secondaire, et les joueurs seront ravis d'obtenir un nouvel équipement sans dépenser le moindre sou.

Parapluie Top 1 saison Chasse aux trésors One Piece chapitre 7, comment le récupérer ?

Comme nous vous l'expliquons ci-dessus, il faut impérativement lancer une partie normale, en solo, en duo ou en section, et remporter la fameuse Victoire Royale. Ce n'est que de cette façon que vous pourrez récupérer ce parapluie, qui est exclusif à cette saison Chasse aux trésors du chapitre 7 de Fortnite. Si vous ne parvenez pas à faire de top 1 durant la saison, vous ne pourrez plus récupérer ce parapluie, étant donné qu'il n'apparaît pas dans la boutique. Ils sont donc très rares et très prisés des joueurs.

N'hésitez pas à demander l'aide de vos amis pour remporter cette fameuse première partie si vous avez du mal. Vous aurez plus ou moins un mois pour l'obtenir et l'ajouter à votre collection. Ce qui est relativement court. Vous pouvez aussi retrouver la date de fin de la saison Chasse aux trésors de Fortnite.