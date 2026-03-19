Fortnite : Quand se termine la saison 2 du chapitre 7 ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 mars 2026 à 18h29
La date de fin de la saison 2 du chapitre 7 de Fortnite est, semble-t-il, déjà connue, étant donné qu'elle est plus ou moins affichée directement en jeu.
Fortnite : Quand se termine la saison 2 du chapitre 7 ?
Disponible depuis ce jeudi 19 mars 2026 dans la journée après quelques heures d'attente, à la suite d'une assez longue maintenance dans la matinée, la communauté a été ravie de découvrir les multiples nouveautés de cette nouvelle saison, comprenant notamment la fonctionnalité des camps, où chaque joueur doit choisir une faction avec un choix à faire. Cela permet de lancer des rivalités durant les parties et de débloquer des récompenses à la fin de la saison. 

Bien entendu, les amateurs de Fortnite peuvent, toujours, profiter d'un Passe de combat, composé de plusieurs pages pour un peu plus d'une centaine de récompenses à obtenir, pour la somme de 800 V-bucks. Celui-ci comporte quelques skins importants, que les joueurs auront à cœur de débloquer, comme Bugs Bunny. Cependant, ce Passe de combat cher aux yeux des amateurs de Fortnite, semble également indiquer la date de fin de la saison 2 du chapitre 7 de Fortnite.

Quand se termine la saison 2 du chapitre 7 de Fortnite ?

En effet, lorsque les joueurs achètent le Passe de combat de cette saison 2 de Fortnite version chapitre 7, un message discret en bas de la page indique que la saison actuelle se terminera le vendredi 5 juin 2026 ce qui peut sous-entendre qu'aucun événement ne sera proposé à la communauté, étant donné que ceux-ci sont très souvent organisés les samedis. Néanmoins, Epic Games pourrait changer ses plans ou modifier la date de fin de la saison 2

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La durée de cette saison 2 du chapitre 7 de Fortnite sera donc plus longue que ce que nous avons connu avec le chapitre 6, pour une durée d'environ trois mois.  Cela nous laissera au total 78 jours pour cette deuxième saison, avec très probablement de nombreux défis, mais aussi quelques événements pour faire passer le temps, sans oublier la lutte entre les deux camps, qui promet d'être riche en intensité. Divers événements devraient être organisés durant ces quelques semaines, qu'Epic Games devrait très vite teaser, avec très probablement le retour de l'univers de Star Wars en mai. 

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Durant ces 78 jours jours, nous allons pouvoir découvrir l'évolution du battle royale. Bien que le lore soit moins important qu'au début de Fortnite, il y a sept ans, Epic Games continue de faire avancer l'histoire, qui est devenue un peu brouillonne, évoluant davantage en fonction des envies des joueurs. Quoi qu'il en soit, nous allons profiter de la saison 2 du chapitre 7 de Fortnite jusqu'au 5 juin 2026, sa date de fin actuellement. Mais des mises à jour seront déployées pour apporter quelques nouveautés, avant qu'une plus importante n'arrive pour la saison 2.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Ta geule (invité) Le 08/05/2026 à 12:13

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