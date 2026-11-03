Fortnite : Quand se termine la saison Chasse aux trésors One Piece du chapitre 7 ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 novembre 2026 à 17h58
La date de fin de la saison 5, Chasse aux trésors du chapitre 7 de Fortnite est, semble-t-il, déjà connue, étant donné qu'elle est plus ou moins affichée directement en jeu.
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Fortnite : Quand se termine la saison Chasse aux trésors One Piece du chapitre 7 ?

Disponible depuis ce 1er novembre 2026 en fin de matinée après quelques heures d'attente la communauté a été ravie de découvrir les multiples nouveautés de cette nouvelle saison, comprenant notamment l'introduction de l'univers de One Piece dans le battle royale.

Bien entendu, les amateurs de Fortnite peuvent, toujours, profiter d'un Passe de combat, composé de plusieurs pages pour un peu plus d'une centaine de récompenses à obtenir, pour la somme de 800 V-bucks. Celui-ci comporte quelques skins importants, que les joueurs auront à cœur de débloquer. Cependant, ce Passe de combat cher aux yeux des amateurs de Fortnite, semble également indiquer la date de fin de la saison Chasse aux trésors du chapitre 7 de Fortnite.

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Quand se termine la saison Chasse aux trésors du chapitre 7 de Fortnite ?

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En effet, lorsque les joueurs achètent le Passe de combat de cette saison Chasse aux trésors de Fortnite version chapitre 7, un message discret en bas de la page indique que la saison actuelle se terminera le samedi 5 décembre 2026 ce qui peut sous-entendre qu'un petit événement sera proposé à la communauté, étant donné que ceux-ci sont très souvent organisés les samedis. Néanmoins, Epic Games pourrait changer ses plans ou modifier la date de fin de la saison Chasse aux trésors en fonction du déroulé de ces prochaines semaines.

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La durée de cette saison Chasse aux trésors du chapitre 7 de Fortnite sera donc relativement courte, comme c'est le cas pour les ultimes saisons du battle royale depuis quelques années. Cela nous laissera au total 34 jours pour cette cinquième et dernière saison, avec très probablement de nombreux défis, mais aussi quelques événements pour faire passer le temps, et tenter d'augmenter la rétention des joueurs sur la période. 

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Durant ces 34 jours, nous allons pouvoir découvrir l'évolution du battle royale. Bien que le lore soit moins important qu'au début de Fortnite, il y a neuf ans, Epic Games continue de faire avancer l'histoire, qui est devenue un peu brouillonne, évoluant davantage en fonction des envies des joueurs et des succès du moment qui sont intégrés en jeu. Quoi qu'il en soit, nous allons profiter de la saison Chasse aux trésors du chapitre 7 de Fortnite jusqu'au 5 décembre 2026, sa date de fin actuellement. Mais des mises à jour seront déployées pour apporter quelques nouveautés, avant qu'une plus importante n'arrive pour la nouvelle saison, qui devrait également être synonyme de nouveau chapitre.

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