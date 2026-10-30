Fortnite dévoile sa nouvelle saison, avec une nouvelle carte, One Piece et A$AP Rocky

La nouvelle saison de Fortnite, intitulée Chasseurs de trésors, promet de bouleverser le Battle Royale dès le 1er novembre. Au programme, une collaboration inédite avec l'univers de One Piece, des artistes internationaux comme A$AP Rocky et une toute nouvelle carte conçue pour des affrontements épiques. Retrouvez les dernières informations communiquées par Epic Games dans notre article.

Epic Games frappe un grand coup pour la fin d'année avec le lancement de la saison Chasseurs de trésors sur Fortnite, qui avait été teasée ces derniers jours. Dès le 1er novembre, les joueurs du monde entier vont pouvoir embarquer pour une épopée maritime sans précédent. Cette nouvelle mise à jour majeure transforme radicalement l'expérience du Battle Royale en intégrant des figures emblématiques de la pop culture et de l'animation japonaise, pour un événement qui s'étalera jusqu'au 5 décembre, avant l'arrivée d'un nouveau chapitre, normalement.

Une nouvelle carte sous le signe de One Piece

Dites adieu à l'île que vous connaissiez. Les développeurs introduisent l'Île aux os mêlés, un tout nouveau terrain de jeu spécialement pensé pour accueillir 80 participants par partie. Cette carte inédite regorge de lieux directement inspirés de l'œuvre d'Eiichiro Oda. L'objectif principal de cette saison est clair, à savoir débusquer les richesses dissimulées aux quatre coins de l'île, avec en ligne de mire le mystérieux méga-coffre du Capitaine X.

Pour triompher, les joueurs ne seront pas de simples pirates. Ils pourront s'équiper des capacités mythiques des héros de One Piece. Il sera ainsi possible d'utiliser le pouvoir de l'élasticité avec le fruit du Gum-Gum de Luffy, de manipuler les flammes grâce au fruit du Pyro-Pyro d'Ace, de maîtriser le style à trois sabres de Zoro ou encore de manier le lance-pierre d'Usopp avec précision. Le partenariat avec Toei Animation garantit une fidélité visuelle qui ravira les amateurs de l'anime.

Un casting musical surprenant chaque semaine

L'équipage du Chapeau de Paille ne sera pas seul à naviguer sur ces eaux dangereuses. Epic Games a prévu un calendrier de mises à jour hebdomadaires particulièrement dense. Le rappeur A$AP Rocky ouvre le bal dès le lancement. Les joueurs devront traquer son navire, le $.$. Rocky, et l'affronter directement pour espérer récupérer son arme mythique, la roquette de choc.

Les développeurs promettent qu'une aventure inédite attend les joueurs chaque semaine avec l'arrivée de nouveaux capitaines pour prendre le contrôle des lieux emblématiques.

La suite du programme s'annonce tout aussi éclectique. Les semaines suivantes verront débarquer Lil Uzi Vert, ainsi que les idoles virtuelles Hatsune Miku et Kasane Teto, chacun accompagné de son propre équipage. Des événements nommés Journées des capitaines viendront rythmer ces rotations, apportant avec eux de nouvelles armes et des esprits inédits pour renouveler constamment la dynamique des affrontements.

Détails du passe de combat et de la boutique

Côté cosmétiques, les fans auront de quoi remplir leur casier. Le passe de combat de cette saison mettra à l'honneur plusieurs personnages de One Piece, dont Ace et Nico Robin. Pour celles et ceux qui préfèrent les achats directs, la boutique du jeu proposera Luffy, Nami et Usopp dès le premier jour de l'événement.

A$AP Rocky fera quant à lui son apparition dans la vitrine virtuelle à partir du 5 novembre, permettant à chacun de personnaliser son avatar avant de se lancer dans la plus grande chasse au trésor de l'histoire du jeu.

Rendez-vous dès ce 1er novembre donc, pour découvrir l'un des plus grands événements de l'année sur Fortnite, en se plongeant sur une nouvelle carte et dans un univers largement apprécié.