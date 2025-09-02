Fortnite : Epic Games prolonge la disponibilité d'un skin Star Wars gratuit très populaire

Bonne nouvelle pour les joueurs de Fortnite, l'un des skins gratuits les plus recherchés reste disponible plus longtemps que prévu. Epic Games a accordé un délai supplémentaire, offrant ainsi à davantage de joueurs la possibilité d'ajouter cette tenue à leur casier.
Epic Games multiplie les offres promotionnelles pour enrichir gratuitement le casier des joueurs de Fortnite
. Alors que plusieurs skins peuvent actuellement être débloqués sans dépenser de V-Bucks, l'un d'eux devait disparaître fin août. Surprise, le studio a finalement prolongé la période de récupération
, repoussant l'échéance de deux mois supplémentaires.
Le skin Stormtrooper reste disponible gratuitement
Sorti fin avril, peu avant le lancement de la saison Fortnite x Star Wars
, le skin Stormtrooper du Premier Ordre
était initialement prévu comme récompense limitée dans le temps. Sa disponibilité devait prendre fin le 31 août
. Epic Games a toutefois décidé de prolonger l'offre jusqu'au 31 octobre 2025
. Deux mois supplémentaires qui permettent à tous ceux qui ne l'avaient pas encore fait de l'obtenir gratuitement.
Le processus reste inchangé : il suffit de lier son compte Epic Games à un compte MyDisney
. Une opération rapide qui permet de débloquer immédiatement le skin et de l'ajouter à son casier. Attention cependant, la création d'un compte MyDisney n'est pas encore disponible partout dans le monde. Les joueurs situés dans certains pays ne peuvent donc pas en profiter pour l'instant. Dans leur cas, le skin devrait revenir ultérieurement dans la boutique, mais il ne sera plus gratuit. Pour plus d'informations, consultez notre article pour récupérer gratuitement le skin Stormtrooper du Premier Ordre dans Fortnite
.
D'autres skins gratuits à surveiller
Le Stormtrooper n'est pas le seul bonus accessible en ce moment. Fortnite propose actuellement plusieurs tenues offertes dans le cadre de promotions variées, comme celui de Halo
. Epic Games continue ainsi d'encourager les joueurs à rester attentifs aux événements et partenariats, pour enrichir leur casier sans dépenser de V-Bucks. D'ailleurs, deux collaborations devraient débuter sous peu, une avec l'univers d'un dessin animé
, l'autre d'un agent secret
.
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