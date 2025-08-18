Fortnite : Ce célèbre dessin animé de notre enfance arrive bientôt dans le jeu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 août 2025 à 19h03
Selon de nouvelles fuites, Fortnite devrait accueillir une collaboration spéciale à l'occasion de Fortnite Cauchemars 2025. Les chasseurs de mystères arriveront en force dans le battle royale.
Fortnite : Ce célèbre dessin animé de notre enfance arrive bientôt dans le jeu
La saison 4 du chapitre 6 sera l'une des plus longues de l'histoire récente de Fortnite puisqu'elle va durer plus de deux mois, mais Epic Games a prévu une série d'événements pour la dynamiser. Parmi eux, le traditionnel Fortnite Cauchemars d'octobre, un événement spécial pour Halloween et l'horreur, lequel pourrait, cette année, introduire des personnages cultes issus de Scooby-Doo.

Scooby-Doo dans Fortnite

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Scooby-Doo et ses amis en route pour Fortnite.

D'après le leaker SamLeakss, connu pour sa fiabilité, Epic Games travaillerait actuellement sur une collaboration autour de Scooby-Doo pour Fortnite. Même si rien n'est confirmé officiellement, tout indique que ce crossover sera lancé pendant l'événement Halloween, prévu pour le début ou la mi-octobre dans le battle royale, en introduisant les célèbres personnages de la saga, qui a bercé tant d'enfances.

Quels personnages attendus ?

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Sammy serait le premier personnage jouable du pack, avec possiblement plusieurs styles alternatifs. La fuite suggère également que Scooby-Doo pourrait apparaître, non pas comme skin jouable, mais en tant que sac à dos ou compagnon de dos. Étant donné la popularité de la licence, les autres membres du célèbre gang Mystère et Cie pourraient aussi rejoindre la fête, à savoir Fred, Vera et Daphné.

Une attente renforcée par d'autres leaks

Scooby-Doo n'est pas le seul invité attendu pour Halloween puisque d'autres fuites évoquent déjà la présence de Ghostface et de Jason Voorhees (Vendredi 13), laissant présager un événement particulièrement chargé en collaborations emblématiques. Dans tous les cas, Epic Games devrait faire plaisir aux joueurs.

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Corentin Rimbert (Corentin)

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commentaire (1)

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Jean kevin (invité) Le 19/08/2025 à 07:52

A quand les skins bon leponge ??