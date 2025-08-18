Fortnite : Ce célèbre dessin animé de notre enfance arrive bientôt dans le jeu

Selon de nouvelles fuites, Fortnite devrait accueillir une collaboration spéciale à l'occasion de Fortnite Cauchemars 2025. Les chasseurs de mystères arriveront en force dans le battle royale.
La saison 4 du chapitre 6 sera l'une des plus longues de l'histoire récente de Fortnitepuisqu'elle va durer plus de deux mois, mais Epic Games a prévu une série d'événements pour la dynamiser. Parmi eux, le traditionnel Fortnite Cauchemars d'octobre, un événement spécial pour Halloween et l'horreur, lequel pourrait, cette année, introduire des personnages cultes issus de Scooby-Doo.
Scooby-Doo dans Fortnite
D'après le leaker SamLeakss, connu pour sa fiabilité, Epic Games travaillerait actuellement sur une collaboration autour de Scooby-Doo pour Fortnite. Même si rien n'est confirmé officiellement, tout indique que ce crossover sera lancé pendant l'événement Halloween, prévu pour le début ou la mi-octobre dans le battle royale, en introduisant les célèbres personnages de la saga, qui a bercé tant d'enfances.
Quels personnages attendus ?
Sammy serait le premier personnage jouable du pack, avec possiblement plusieurs styles alternatifs. La fuite suggère également que Scooby-Doo pourrait apparaître, non pas comme skin jouable, mais en tant que sac à dos ou compagnon de dos. Étant donné la popularité de la licence, les autres membres du célèbre gang Mystère et Cie pourraient aussi rejoindre la fête, à savoir Fred, Vera et Daphné.
Si la saison actuelle va prendre fin au début du mois de novembre, laissant le temps aux joueurs d'explorer toutes les nouveautés et surtout de débloquer toutes les récompenses du passe de combat, en plus du skin Halo qui est gratuit, la saison suivante serait déjà connue. Les joueurs devraient, effectivement, profiter d'une saison thématique spéciale Les Simpson.
commentaire (1)
A quand les skins bon leponge ??