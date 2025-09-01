Fortnite prépare une nouvelle collaboration de prestige

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 01 septembre 2025 à 14h09
Epic Games continue d'étoffer son battle royale avec des partenariats toujours plus surprenants. Après de nombreux crossovers cultes, une nouvelle collaboration inédite est en préparation et devrait marquer les joueurs d'ici la fin de l'année.
Fortnite prépare une nouvelle collaboration de prestige
Fortnite est devenu bien plus qu'un simple jeu de tir, c'est une plateforme culturelle où les univers se croisent et se mélangent. Chaque saison apporte son lot de collaborations emblématiques, et Epic Games semble déterminé à maintenir cette dynamique. Une nouvelle fuite, qui circule massivement sur les réseaux sociaux, révèle que l'éditeur s'apprêterait à accueillir l'un des personnages les plus iconiques de l'histoire du cinéma, un agent secret.

James Bond bientôt dans Fortnite ?

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D'après les informations du leaker SamLeakss, réputé pour son sérieux, la collaboration de James Bond dans Fortnite arriverait fin 2025. La fiabilité de la source et son historique renforcent le crédit de cette rumeur, qui pourrait donc rapidement devenir réalité. Ce qui a été confirmé pour l'instant, c'est la présence de l'Aston Martin DB5, la voiture emblématique du héros britannique. L'ajout de skins spécifiques est également pressenti, bien qu'aucun visuel n'ait encore filtré.

Un indice déjà présent dans un sondage Fortnite

Il est intéressant de noter qu'Epic Games avait déjà mentionné James Bond dans un sondage adressé à sa communauté il y a quelques mois. Cette enquête demandait aux joueurs quelles franchises ou icônes ils aimeraient voir dans le jeu. La présence de cette licence dans la liste conforte encore plus la possibilité d'un tel partenariat, qui n'aurait rien d'étonnant pour élargir les personnages disponibles dans Fortnite.

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Une intégration qui pourrait coïncider avec la fin de saison

La saison actuelle de Fortnite se termine le 1er novembre 2025, et devrait être suivie d'une mini-saison consacrée aux Simpson. Le crossover attendu pourrait donc se glisser dans ce créneau ou bien débarquer lors du lancement du Chapitre 7, prévu en fin d'année. De quoi mettre largement en avant le nouveau chapitre, mais aussi mettre en lumière l'arrivée de James Bond dans Fortnite. Quoi qu'il en soit, tout semble indiquer que cette collaboration aura droit à une mise en scène événementielle, à la hauteur de la réputation du personnage.

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Sur les réseaux sociaux, l'enthousiasme est palpable. Les joueurs imaginent déjà les skins James Bond, les emotes et les objets qui pourraient être intégrés à l'univers de Fortnite. Ce partenariat pourrait être l'un des plus marquants de 2025, et renforcer encore le statut du battle royale comme carrefour des grandes licences de la pop culture.

En attendant, profitez pleinement de la saison 4 du chapitre 6 de Fortnite, et de tout ce qu'il a à nous offrir.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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