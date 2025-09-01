Fortnite prépare une nouvelle collaboration de prestige

Epic Games continue d'étoffer son battle royale avec des partenariats toujours plus surprenants. Après de nombreux crossovers cultes, une nouvelle collaboration inédite est en préparation et devrait marquer les joueurs d'ici la fin de l'année.

James Bond bientôt dans Fortnite ?

JAMES BOND x FORTNITE - EXPECTED LATER THIS YEAR 🔥



So far, only the Aston Martin DB5 is confirmed, but we might see skins as well! pic.twitter.com/XspEo8mVEa — Sam (@SamLeakss) August 27, 2025

Un indice déjà présent dans un sondage Fortnite

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Une intégration qui pourrait coïncider avec la fin de saison

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est devenu bien plus qu'un simple jeu de tir, c'est une plateforme culturelle où les univers se croisent et se mélangent. Chaque saison apporte son lot de collaborations emblématiques, et Epic Games semble déterminé à maintenir cette dynamique. Une nouvelle fuite, qui circule massivement sur les réseaux sociaux, révèle que l'éditeur s'apprêterait à accueillir l'un des personnages les plus iconiques de l'histoire du cinéma, un agent secret.D'après les informations du leaker SamLeakss, réputé pour son sérieux, la collaboration de. La fiabilité de la source et son historique renforcent le crédit de cette rumeur, qui pourrait donc rapidement devenir réalité. Ce qui a été confirmé pour l'instant, c'est la présence de l', la voiture emblématique du héros britannique. L'ajout de skins spécifiques est également pressenti, bien qu'aucun visuel n'ait encore filtré.Il est intéressant de noter qu'Epic Games avait déjà mentionnédans un sondage adressé à sa communauté il y a quelques mois. Cette enquête demandait aux joueurs quelles franchises ou icônes ils aimeraient voir dans le jeu. La présence de cette licence dans la liste conforte encore plus la possibilité d'un tel partenariat, qui n'aurait rien d'étonnant pour élargir les personnages disponibles dans Fortnite.La saison actuelle de Fortnite se termine le, et devrait être suivie d'une mini-saison consacrée aux Simpson. Le crossover attendu pourrait donc se glisser dans ce créneau ou bien débarquer lors du lancement du, prévu en fin d'année. De quoi mettre largement en avant le nouveau chapitre, mais aussi mettre en lumière. Quoi qu'il en soit, tout semble indiquer que cette collaboration aura droit à une mise en scène événementielle, à la hauteur de la réputation du personnage.Sur les réseaux sociaux, l'enthousiasme est palpable. Les joueurs imaginent déjà, les emotes et les objets qui pourraient être intégrés à l'univers de Fortnite. Ce partenariat pourrait être l'un des plus marquants de 2025, et renforcer encore le statut du battle royale comme carrefour des grandes licences de la pop culture.En attendant, profitez pleinement de la saison 4 du chapitre 6 de Fortnite, et de tout ce qu'il a à nous offrir.