Fortnite : Skin Halo, comment l'obtenir gratuitement ?

Les joueurs de Fortnite peuvent récupérer gratuitement la tenue d'un personnage d'Halo, Spartan de l'UNSC. Tout le monde peut l'obtenir, et nous vous expliquons comment faire.
La nouvelle saison de Fortnite
est maintenant disponible et avec elle une pléthore de nouveautés. Nous retrouvons des changements sur la carte, de nouveaux ennemis, de redoutables insectes, mais aussi des armes. Naturellement, un Passe de combat inédit est proposé aux joueurs, comprenant un skin Halo (tenue Spartan de l'UNSC)
, ou encore un autre à l'effigie des Power Rangers. La tenue Halo peut être récupérée gratuitement
par toutes et tous. Voici comment faire.
Comment avoir le skin Halo Spartan de l'UNSC gratuitement dans Fortnite ?
Il y a deux façons d'obtenir gratuitement ce skin Halo dans Fortnite
, et cela dépendra grandement de votre implication. Soit vous avez acheté (ou achèterez) le Passe de combat, auquel cas cela sera très facile, soit vous ne le faites pas et l'autre autrement. Voici les détails.
En achetant le Passe de combat
Si vous achetez le Passe de combat, en échange de 1 000 V-bucks, vous obtiendrez illico le skin Halo, la tenue de Spartan de l'UNSC
. L'objet cosmétique sera automatiquement ajouté à votre inventaire et n'aurez donc rien d'autre à faire. Le skin figure effectivement au palier 1 des récompenses du Passe de combat. Mais vous en conviendrez, cela n'est pas réellement gratuit.
En jouant
Si vous êtes un joueur 100 % free-to-play, qui ne met donc pas d'argent dans le jeu, vous pouvez aussi obtenir gratuitement le skin Halo Spartan de l'UNSC
, pas de panique. Mais il faudra malheureusement passer un peu plus de temps en jeu, des heures même.
Epic Games a effectivement fait le choix de l'offrir à tous les joueurs qui atteignent le palier 100 du Passe de combat
. Mais ne commencez pas à grind tout de suite, puisqu'il ne sera déblocable qu'à partir du 26 août. Et même si vous n'êtes pas encore niveau 100 à ce moment, ce n'est pas problématique, puisque la saison sera assez longue, avec une date de fin très éloignée
.
Notez que d'autres offres devraient avoir lieu tout au long de la saison 4 de Fortnite, permettant aux joueurs de récupérer des récompenses gratuitement et garnir leur casier.
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