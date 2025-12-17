Fortnite : Epic Games prépare un changement majeur pour le calendrier du Chapitre 7

Si vous attendiez avec impatience le retour d'une collaboration massive d'un mois sur Fortnite, vous risquez d'être déçu. Une fuite récente indique qu'Epic Games abandonnerait le concept des mini-saisons pour le Chapitre 7, privilégiant un calendrier plus traditionnel.
C'est une information qui risque de diviser la communauté de Fortnite
, habituée depuis quelque temps à des rythmes effrénés et des formats hybrides. Selon des informations divulguées par le dataminer Blortzen
, Epic Games aurait décidé de revoir sa copie pour le futur Chapitre 7
. Contrairement aux cycles précédents qui intégraient des « mini-saisons » d'un mois pour dynamiser l'année, le développeur semble vouloir revenir à une structure beaucoup plus classique et linéaire
.
Un calendrier allégé pour 2026
L'histoire récente du Battle Royale a été marquée par ces événements de courte durée, souvent synonymes de records d'audience. Nous nous souviendrons notamment de la saison Star Wars en mai, et surtout de la massive collaboration avec Les Simpson en novembre 2025 qui a permis de finir le Chapitre 6 en beauté.
Ces parenthèses permettaient souvent de combler le vide narratif avec du contenu de taille, des skins mettant en avant des personnages connus de la culture populaire, et surtout un rythme de nouveautés assez conséquent. Pourtant, les fichiers du jeu suggèrent un changement de cap radical pour le Chapitre 6 et l'année 2026.
D'après les chaînes de caractères trouvées dans les données du jeu, le programme pour l'année à venir ne comporterait que quatre saisons régulières, comme les années précédentes, hors 2025. Voici à quoi ressemblerait le planning théorique :
- Saison 39 → Chapitre 7 – Saison 1 (Actuelle)
- Saison 40 → Chapitre 7 – Saison 2
- Saison 41 → Chapitre 7 – Saison 3
- Saison 42 → Chapitre 7 – Saison 4
Cette fuite douche les espoirs de nombreux joueurs qui spéculaient déjà sur une saison dédiée au Chapitre 3 en fin d'année, ou une thématique sur un univers fou, comme celui d'Harry Potter par exemple, qui devrait intégrer le Battle Royale avec les festivités de Noël. Epic Games semble vouloir miser sur la stabilité plutôt que sur la multiplication des formats courts.
Le risque de l'ennui sur des saisons de trois mois
Si cette nouvelle ravira les puristes qui trouvaient le rythme des mini-saisons trop haché, elle soulève une inquiétude légitime quant à la rétention des joueurs. Avec seulement quatre saisons prévues sur douze mois, la durée moyenne de chaque segment s'élèverait à environ trois mois
. Dans l'écosystème actuel du jeu service, c'est une éternité.
Historiquement, les saisons de Fortnite tendent à s'essouffler passé le deuxième mois.
Le contenu se raréfie, le Passe de combat est terminé par la majorité des joueurs, et l'attente devient parfois longue. Les mini-saisons avaient justement pour vertu de briser cette monotonie en injectant une dose massive de nouveauté sur une période courte
. En les supprimant, Epic Games prend le risque de voir ses statistiques de connexion chuter lors des derniers tiers de chaque saison.
Tout n'est pas gravé dans le marbre
Il convient toutefois de garder une certaine prudence. Comme toujours avec les leaks, les plans d'Epic Games peuvent évoluer jusqu'à la dernière minute. Le studio est connu pour sa capacité d'adaptation et pourrait très bien intercaler un événement surprise si les chiffres ne sont pas au rendez-vous. Pour l'heure, les regards restent tournés vers l'événement Fête hivernale
et ses récompenses gratuites, en attendant de voir si le Chapitre 7 tiendra ses promesses sur la durée.
commentaire (0)