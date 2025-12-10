Fortnite : Un géant du manga s'apprête enfin à débarquer sur l'île

C'est une nouvelle qui va ravir les amateurs de shōnen. Après avoir accueilli Naruto le Battle Royale d'Epic Games s'attaque à un autre membre du « Big 3 ». Des fuites crédibles annoncent l'arrivée imminente de l'univers de Tite Kubo pour la suite du Chapitre 7.
La machine à collaborations d'Epic Games ne semble jamais vouloir s'arrêter. Alors que les joueurs ont déjà pu incarner les héros de Naruto, Dragon Ball ou encore Jujutsu Kaisen, une pièce manquante du puzzle s'apprête à rejoindre le casting. Selon des informations relayées par des sources très fiables de la communauté, l'univers de Bleach fera son entrée très prochainement dans le Battle Royale
.
Une collaboration confirmée par les dataminers
L'information nous vient initialement de SamLeakss
, rapidement corroborée par HYPEX
, une figure d'autorité dans le milieu du leak sur Fortnite
. Si les rumeurs allaient bon train depuis plusieurs mois, c'est désormais une quasi-certitude : Ichigo Kurosaki et ses compagnons de la Soul Society débarqueront durant la Saison 1 du Chapitre 7, qui s'étend jusqu'en mars
. Ce crossover marque une étape symbolique puisqu'il permet au jeu de réunir un deuxième membre du célèbre « Big 3 » du manga (One Piece, Naruto, Bleach). Il ne manque donc plus que One Piece, qui se fait attendre et désirer par les joueurs de Fortnite.
Quels contenus attendre ?
Si la liste officielle des cosmétiques n'a pas encore fuité, l'historique des partenariats d'Epic Games permet d'établir des prévisions solides. Bleach dispose d'une galerie de personnages au design marquant qui s'adapteraient parfaitement au moteur du jeu
. Outre le protagoniste Ichigo Kurosaki, les fans espèrent voir débarquer des figures incontournables comme le capitaine Kenpachi Zaraki, le charismatique méchant Aizen, ou encore Kisuke Urahara et Byakuya Kuchiki.
Au-delà des simples apparences, c'est le gameplay qui suscite le plus d'interrogations
. Les précédents crossovers anime ont radicalement changé la méta du jeu temporairement. Dragon Ball avait introduit le dévastateur Kamehameha, tandis que My Hero Academia avait permis aux joueurs d'utiliser le Smash de Deku. Jujutsu Kaisen n'était pas en reste avec l'Équation Imaginaire.
Le Bankai : la future arme mythique ?
Les joueurs pourraient être amenés à trouver des Zanpakutōs dispersés sur l'île pour déclencher des transformations ou des attaques ultimes. Bien que cela reste au stade de la spéculation, l'idée de libérer un Bankai en pleine fin de zone correspondrait parfaitement à la philosophie spectaculaire de Fortnite
. Reste à savoir si ces pouvoirs seront équilibrés pour ne pas frustrer la communauté compétitive lors du lancement de cette mise à jour.
La collaboration entre Fortnite et Bleach n'est pas encore officielle, mais Epic Games ne devrait pas tarder à le faire.
commentaire (1)
Je suis d'accord fornite ext mon aconpadier tout ma vie