Fortnite Fête hivernale 2025 : Harry Potter, South Park... Découvrez les fuites massives qui vont tout changer

L'événement Fête hivernale 2025 de Fortnite s'annonce colossal. Des fuites massives révèlent des collaborations de rêve avec Harry Potter et South Park, ainsi que des changements de gameplay majeurs. Balais volants, nouvelles mécaniques et skins iconiques sont au programme. Voici tout ce que l'on sait.
Le Winterfest 2025
, que nous connaissons en France sous le nom de Fête hivernale
approche à grands pas et les fuites pour Fortnite
sont tout simplement magiques cette année. Entre les balais de Harry Potter, les personnages de South Park et un skin d'hiver pour Hatsune Miku, il y a beaucoup à couvrir. Si vous vous demandez ce qui arrive pour le Chapitre 7 de Fortnite en cette fin d'année, vous êtes au bon endroit. Plongeons dans tout ce que les dataminers ont découvert jusqu'à présent.
Harry Potter s'invite à la fête avec des balais volants
Commençons par le plat de résistance. Les dataminers ont découvert une collaboration massive entre Fortnite et Harry Potter dans les fichiers du Chapitre 7
, et elle semble être l'une des têtes d'affiche de la Fête hivernale 2025
, ce qui ne serait pas étonnant.
Les fuites incluent un objet mythique de balai volant, dont le nom de code est Charrue Divine, qui vous permettra de survoler la carte comme dans les films. Plusieurs personnages emblématiques des films sont également attendus sous forme de skins, bien que leurs noms n'aient pas encore été confirmés (le trio composé d'Harry, Ron et Hermione devrait logiquement être présent). Enfin, un skin pour véhicule de la Ford Anglia, la fameuse voiture volante du deuxième film, est aussi prévu. Cette collaboration s'annonce énorme
.
South Park, Hatsune Miku et d'autres collaborations majeures
Ce qui n'était qu'une rumeur est désormais étayé par des preuves solides : South Park arrive officiellement dans Fortnite
.
South Park prend le contrôle
Les personnages de la série apparaîtront dans des costumes de mechs, une approche similaire à de précédentes intégrations comme pour Bart et Lisa. Un objet mythique basé sur le jeu Le Bâton de la Vérité fera son apparition sur l'île. De plus, une anomalie de faille nommée « Tout le monde tue Kenny » offrira aux joueurs un jeton de réapparition supplémentaire pendant sa phase active.
Le retour des icônes
La Fête hivernale ne s'arrête pas là. Le rappeur Playboi Carti aura droit à deux skins et des objets cosmétiques selon les fuites. Doc Brown de Retour vers le Futur revient également, avec une coiffure de style LEGO et l'emblématique DeLorean dans la boutique. Hatsune Miku recevra un nouveau skin sur le thème de l'hiver.
D'autres licences comme Danny Phantom et un Passe LEGO Ninjago avec un skin de Zane sont aussi dans les cartons et devraient très vite être confirmés.
De nouvelles fonctionnalités qui changent la donne
Epic Games devrait aussi introduire des changements de gameplay significatifs pour la Fête hivernale 2025 de Fortnite
.
Le « Combat Pack », un sixième emplacement d'inventaire
C'est une révolution. Le « Combat Pack » vous donnera un sixième emplacement d'inventaire, en plus de vos cinq emplacements pour armes et utilitaires. Si vous vous êtes déjà senti limité, cela devrait tout changer.
De plus, nous devrions retrouver des anomalies, qui fonctionneront comme des bonus saisonniers en rotation.
L'Île du Redémarrage, une seconde chance pour la victoire
Comme évoque il y a peu, le système du Goulag de Warzone arrive dans Fortnite
. Au lieu d'être éliminé directement, vous serez transporté sur l'Île du Redémarrage
. Là, vous participerez à des mini-jeux (pierre-papier-ciseaux, duels de plateformes) au meilleur des trois manches. Gagnez, et vous retournez dans le match. Perdez, et c'est la fin.
Epic Games ne devrait pas tarder à confirmer toutes ces rumeurs, étant donné que la Fête hivernale version 2025 de Fortnite devrait débuter d'ici une poignée de jours.
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