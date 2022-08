Fortnite : Défis Dragon Ball, les quêtes et récompenses

Les défis Dragon Ball dans Fortnite

Défis d'échauffement

Défis d'entraînement au combat

Participer à un duel dans plusieurs parties

Infliger des dégâts à un adversaire avant de subir des dégâts dans plusieurs partie (3)

Infliger des dégâts avec un Kaméhaméha

Ganger un duel

Les récompenses Dragon Ball

Émoticône Goku Souriant

5 gains de niveau pour le Passe de combat

Aérosol Fusion

Accessoire de dos Dragon Radar

Émoticône clin d'œil de Bulma

Emote concentration de Ki

Aérosol Goku super Saiyan bleu

Emote accumulation de Ki

Les partenariats sont monnaie courante sur Fortnite , et les joueurs découvrent, très souvent, des crossovers plus ou moins originaux. En ce mois d'août, et comme cela été attendu depuis très longtemps,, permettant d'introduire de nombreux skins en jeu, mais aussi des défis et des objets spéciaux.Étant donné que le système de fonctionnement de ces défis, qui sont gratuits pour tous, est un peu différent de ce que nous propose habituellement Epic Games, nous vous proposons un petit récapitulatif pour que vous ne soyez pas perdu.Jusqu'à la fin du mois d'août, les joueurs pourront valider quelques quêtes, plus ou moins faciles, dans le but de gagner des niveaux de puissance. Ce sont ces niveaux qui vous permettront de débloquer les différentes récompenses (voir plus bas).Concernant les défis, voici ce qu'il vous est demandé de faire, sur le champ de bataille. Bien évidemment, un guide pour vous aider est disponible pour les défis les plus compliqués.Pour ce qui est des récompenses, nous n'aurons malheureusement aucune tenue. Toutefois, il sera possible de récupérer les éléments qui suivent :