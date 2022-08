Fortnite : Kaméhaméha, où en trouver ?

Comment trouver un Kaméhaméha dans Fortnite ?

Une nouvelle collaboration a lieu dans, cette fois-ci avec le célèbre manga. Ce n'est donc pas étonnant de voir arriver sur le champ de bataille des objets propres à la licence, que nous retrouvons également au cœur de défis spéciaux. Ces derniers sont disponibles pour tous les joueurs et permettent à celles et ceux qui les terminent de récupérer quelques récompenses, dont des cosmétiques à l'effigie de Dragon Ball. Deux de ces défis vous demandent d'Bien que l'arme ne spawn pas dans les coffres ou au sol, sachez qu'il n'est pas très difficile de. Vous avez en effet quatre façons de le faire, que nous vous détaillons.La première, la plus simple, est de mettre la main sur une capsule de Capsule Corporation , lesquelles offrent un, mais aussi un nuage magique . La deuxième n'est pas très difficile non plus, puisqu'elle vous demande de vous rendre auprès d'un distributeur automatique. Les machines peuvent en effet distribuer unaux joueurs, en échange de quelques lingots.La troisième option fera également appel à vos lingots et vous demandera de vous rendre auprès de Bulma, nouveau PNJ, qui se trouve sur la nouvelle île, à l'est de l'île. Vous pourrez lui acheter unen échange de 250 lingots. Enfin, la dernière option est d'éliminer un adversaire possédant un. Vous verrez que ces derniers sont assez nombreux. Vous ne devriez donc pas avoir trop de mal à le faire.Notez que. Cela veut dire que vous allez devoir en récupérer plusieurs si vous souhaitez faire duvotre arme de prédilection le temps de leur disponibilité.Vous pouvez retrouver tous les défis Dragon Ball de Fortnite dans notre guide dédié