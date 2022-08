Fortnite : Regarder Dragon Ball Super dans le Festival d'épisode de Dragon Ball Super

Comment regarder un épisode de Dragon Ball Super dans Fortnite ?

Dragon Ball Super - Episode 09 : Thanks for Waiting, Lord Beerus! A Super Saiyan God is Born at Last! → 1356-5236-0901

: Thanks for Waiting, Lord Beerus! A Super Saiyan God is Born at Last! → Dragon Ball Super - Episode 10 : Show Us, Goku! The Power of a Super Saiyan God!! → 4149-8889-8252

: Show Us, Goku! The Power of a Super Saiyan God!! → Dragon Ball Super - Episode 11 : Let’s Keep Going, Lord Beerus! The Battle of the Gods! → 5893-7217-3843

: Let’s Keep Going, Lord Beerus! The Battle of the Gods! → Dragon Ball Super - Episode 13 : Goku, Surpass Super Saiyan God! → 2586-7170-0416

: Goku, Surpass Super Saiyan God! → Dragon Ball Super - Episode 81 : Bergamo the Crusher vs. Goku! Whose Strength Reaches the Wild Blue Yonder?! → 5087-3838-8716

: Bergamo the Crusher vs. Goku! Whose Strength Reaches the Wild Blue Yonder?! → Dragon Ball Super - Episode 98: Ah, the Uncertainty! A Universe Despairs!! → 3137-9391-7999

Une nouvelle collaboration a lieu dans, cette fois-ci avec le célèbre manga. Ce n'est donc pas étonnant de voir arriver sur le champ de bataille des objets propres à la licence, que nous retrouvons également au cœur de défis spéciaux. Ces derniers sont disponibles pour tous les joueurs et permettent à celles et ceux qui les terminent de récupérer quelques récompenses, dont des cosmétiques à l'effigie de Dragon Ball. L'un des défis vous demande deEn plus de proposer des défis Dragon Ball dans Fortnite, avec plusieurs objets en jeu, Epic Games permet également à ses joueurs deAu total, ce sont six épisodes qui peuvent être visionnés, jusqu'au 17 septembre 2022. Si vous ne savez pas comment y accéder pour valider le petit défi, nous vous donnons quelques astuces.Vous avez deux façons d'accéder à ces. La première, la plus simple, est tout simplement de vous rendre dans le menu découvrir, dans le choix du mode du jeu, de descendre jusqu'au menu dédié à Dragon Ball et de choisir l'épisode que vous souhaitez visionner.Sinon, vous pouvez entrer manuellement le code de la carte, fourni par Epic Games :Ensuite, vous n'avez plus qu'à profiter du spectacle et regarder tranquillement l'épisode. Notez que vous pouvez le visionner en plein écran. Il suffit de vous approcher de la scène et de vous rendre dans la petite zone dédiée.Vous pouvez retrouver tous les défis Dragon Ball de Fortnite dans notre guide dédié