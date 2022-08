Utiliser le Kaméhaméha pour détruire une petite voiture, défi Dragon Ball

Utiliser le Kaméhaméha pour détruire une petite voiture

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Une nouvelle collaboration a lieu dans, cette fois-ci avec le célèbre manga. Ce n'est donc pas étonnant de voir arriver sur le champ de bataille des objets propres à la licence, que nous retrouvons également au cœur de défis spéciaux. Ces derniers sont disponibles pour tous les joueurs et permettent à celles et ceux qui les terminent de récupérer quelques récompenses, dont des cosmétiques à l'effigie de Dragon Ball. L'un des défis vous demande d'Ce défi est relativement simple et vous devrez, normalement, le valider en quelques minutes. Il vous est demandé de. Si vous vous demandez ce qu'est une petite voiture, sachez tout simplement qu'il s'agit. Vous allez donc devoir mettre la main sur un Kaméhaméha , vous diriger vers une voiture et l'utiliser. Si vous faites les choses comme il se doit, la voiture finira par exploser, évidemment.Si vous ne savez pas comment obtenir un Kaméhaméha, nous en trouvons de plusieurs manières, mais c'est probablement via les capsules de Capsule Corporation que vous aurez le plus de chances d'en récupérer. Ces dernières arrivent sur l'île au fil de la partie et sont même indiquées sur la carte. Vous ne pourrez pas les louper, bien qu'il faille être rapide pour éviter qu'un autre joueur ne la récupère.En validant ce défi vous récupérez trois millions de niveaux de puissance. Vous pouvez retrouver tous les défis Dragon Ball de Fortnite dans notre guide dédié