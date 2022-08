Fortnite : Capsules Corporation, comment les trouver ?

Où trouver des capsules de Capsule Corporation ?

Une nouvelle collaboration a lieu dans, cette fois-ci avec le célèbre manga. Ce n'est donc pas étonnant de voir arriver sur le champ de bataille des objets propres à la licence, que nous retrouvons également au cœur de défis spéciaux. Ces derniers sont disponibles pour tous les joueurs et permettent à celles et ceux qui les terminent de récupérer quelques récompenses, dont des cosmétiques à l'effigie de Dragon Ball. L'un des défis vous demande d'Avant toute chose, sachez que ces. Mais il n'est pas forcément facile de trouver cet item, étant donné qu'il n'a aucun emplacement précis. En effet, lessont propulsées sur la carte durant la partie et vous allez devoir vous dépêcher de les ouvrir, avant qu'un autre joueur le fasse avant vous.Chaque fois qu'un cercle apparaît sur la carte (cercle de tempête),. Vous pouvez afficher votre carte pour les voir, puisque leur emplacement y est indiqué. Dirigez-vous vers ce point puis, si personne ne l'a fait avant vous. Lorsque vous serez proche d'elle, un petit faisceau doré apparaîtra.Pour le défi, il vous est demandé d'en ouvrir deux, ce qui peut très bien être fait en une seule partie, d'autant plus que le Kaméhaméha n'a que trois recharges. Si vous êtes un adepte de cette nouvelle arme, vous allez devoir ouvrir plusieurs capsules durant la partie. Dernier point important concernant: plus la partie avance, plus leur nombre sera important.Vous pouvez retrouver tous les défis Dragon Ball de Fortnite dans notre guide dédié