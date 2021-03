Fortnite : Défis Agent Jones, skins & variantes, comment les obtenir ?

Tous les défis de l'Agent Jones

Comme pour la saison 5 avec les défis The Mandalorian,, la première tenue offerte en achetant le Passe de combat de la saison 6. Au total, cinq styles seront disponibles en validant autant de défis, mais aussi cinq variantes pour l'accessoir de dos, qui eux ne nécessitent pas la validation du défi. Juste d'avoir atteint un certain palier.Pour ne pas être perdus, toussont regroupés ci-dessous, avec toutes les informations relatives à ces derniers.Celui qui a été au cœur du lore deces dernières saison a donc le droit à un skin, mais aussi cinq quêtes qui ont un lien avec les événements du battle royale et le problème lié au point zéro. Ces quêtes vous demanderont de partir enquêter sur des anomalies, cinq au total, se trouvant à différent point de l'île de Fortnite.Voici le moment où ces quêtes sont débloquées. Cliquez sur le lien si vous avez besoin d'aide pour valider le défi.Notez qu'il faut, et l'équiper. Fort heureusement, vous verrez qu'elles ne sont pas bien compliquées. Ne tardez cependant pas à tout récupérer, puisqu'une fois la saison finie, ces skins et variantes ne seront plus disponibles.