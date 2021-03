Enquêter sur l'anomalie détectée à Catty Corner, défi Agent Jones

Enquêter sur l'anomalie détectée à Catty Corner

Rendez-vous derrière Catty Corner (voir carte ci-dessous).

Suivez le papillon à l'intérieur de la petite pièce sous les escaliers métalliques.

Faire exploser le coffre-fort avec une bombonne de gaz que nous trouvons facilement à l'extérieur.

Interagir avec l'anomalie.

Lors de cette sixième saison de, les joueurs auront la possibilité de participer à une série de quêtes annexes, qui concerne le protagoniste de ces dernières saisons, l'. Grâce à ces cinq quêtes, il sera possible de récupérer cinq variantes pour la tenue, mais aussi cinq accessoires de dos, afin de personnaliser le skin de l'comme bon vous semble.. Pour cela, il va falloir, notamment, valider le défi vous demandant d'Directiondonc, pour ce troisième défi de la série Agent Jones. Il s'agit probablement de l'un des plus simples et rapide, étant donné qu'il vous suffit de vous rendre derrière les bâtiments de Catty Corner, vers la route menant à un bâtiment souterrain. Le papillon se trouve quelques mètres devant et vous emmènera à l'intérieur de bâtiment qui se trouve sur la droite du mur, avec une porte en métal.À l'intérieur de celui-ci, vous trouverez un coffre-fort à peine ouvert, qu'il va falloir faire exploser. Pour cela, sortez et récupérez une bombonne de gaz, qu'il faudra jeter devant le coffre fort et tirer dessus pour que celle-ci explose. Un incendie se produira et, une fois terminé, laissera place à l'anomalie. Approchez-vous et interagissez avec elle pour valider le défi et débloquer une variante.En bref, voici les étapes à suivre :