Fortnite : Date de toutes les mises à jour de la saison 2 chapitre 6

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 février 2025 à 15h49
Découvrez la date de toutes les mises à jour de la saison 2 du chapitre 6 de Fortnite, jusqu'au lancement de la saison suivante.
Fortnite : Date de toutes les mises à jour de la saison 2 chapitre 6
La saison 2 du chapitre 6 de Fortnite est arrivée ce 21 février, et les joueurs ont pu découvrir moult nouveautés, avec de nouvelles armes, une carte qui a changé et bien d'autres choses.

Comme toujours, Epic Games va implanter du contenu en cours de saison et permettre aux joueurs de profiter d'autres choses, que ce soit des événements, des armes ou d'autres surprises. C'est pourquoi certains joueurs aiment savoir quand ces mises à jour arriveront, pour s'organiser par exemple. Grâce à une fuite, nous connaissons toutes les dates pour les mises à jour de la saison 2 du chapitre 6 de Fortnite

Les dates des mises à jour de la saison 2 de Fortnite (chapitre 6)

Sans surprise, nous aurons deux mises à jour par mois espacées d'environ deux semaines. Epic Games ne va pas changer ses habitudes, d'autant plus que cette saison 2 est particulièrement courte, comme nous vous l'indiquions dans notre article qui précise la date de fin de cette saison 2 du chapitre 6 de Fortnite
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Alors que la version actuelle, à l'heure où ces lignes sont écrites, est la version 34.00, Fortnite accueillera quatre mises à jour d'ici au début du mois de mai :
  • 11 mars → 34.10
  • 25 mars → 34.20 (lancement de Fortnite OG saison 3)
  • 8 avril → 34.30
  • 22 avril → 34.40
Viendra ensuite la version 35.00, laquelle sera normalement publiée le vendredi 2 mai. 

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Pour le reste, nous n'avons d'informations pour l'après saison 3. Nul doute que nous devrions suivre le rythme avec une mise à jour toutes les deux semaines, comme Epic Games le fait depuis des années, sauf exception. 

Vous pouvez retrouver tous les défis de la saison 2 de Fortnite à cette adresse, pour ne pas manquer une miette.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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