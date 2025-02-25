Fortnite : Date de toutes les mises à jour de la saison 2 chapitre 6

Découvrez la date de toutes les mises à jour de la saison 2 du chapitre 6 de Fortnite, jusqu'au lancement de la saison suivante.
La saison 2 du chapitre 6 de Fortnite
est arrivée ce 21 février, et les joueurs ont pu découvrir moult nouveautés, avec de nouvelles armes, une carte qui a changé et bien d'autres choses.
Comme toujours, Epic Games va implanter du contenu en cours de saison et permettre aux joueurs de profiter d'autres choses
, que ce soit des événements, des armes ou d'autres surprises. C'est pourquoi certains joueurs aiment savoir quand ces mises à jour arriveront
, pour s'organiser par exemple. Grâce à une fuite, nous connaissons toutes les dates pour les mises à jour de la saison 2 du chapitre 6 de Fortnite
.
Les dates des mises à jour de la saison 2 de Fortnite (chapitre 6)
Sans surprise, nous aurons deux mises à jour par mois espacées d'environ deux semaines
. Epic Games ne va pas changer ses habitudes, d'autant plus que cette saison 2 est particulièrement courte, comme nous vous l'indiquions dans notre article qui précise la date de fin de cette saison 2 du chapitre 6 de Fortnite
.
Alors que la version actuelle, à l'heure où ces lignes sont écrites, est la version 34.00
, Fortnite accueillera quatre mises à jour d'ici au début du mois de mai
:
- 11 mars → 34.10
- 25 mars → 34.20 (lancement de Fortnite OG saison 3)
- 8 avril → 34.30
- 22 avril → 34.40
Viendra ensuite la version 35.00, laquelle sera normalement publiée le vendredi 2 mai.
Pour le reste, nous n'avons d'informations pour l'après saison 3. Nul doute que nous devrions suivre le rythme avec une mise à jour toutes les deux semaines, comme Epic Games le fait depuis des années, sauf exception.
Vous pouvez retrouver tous les défis de la saison 2 de Fortnite à cette adresse
, pour ne pas manquer une miette.
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