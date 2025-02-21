Fortnite : Patch notes 34.00, saison 2 chapitre 6, découvrez toutes les nouveautés du 21 février

Découvrez toutes les nouveautés que Epic Games implante pour la saison 2 du chapitre 6 de Fortnite, qui arrive avec la mise à jour 34.00 ce 21 février.
Enfin ! Après une longue attente, Epic Games déploie la mise à jour 34.00 ce 21 février 2025 dans le but de proposer la saison 2 du chapitre 6 de Fortnite à ses joueurs
. Après avoir teasé le contenu ces derniers jours, il est temps de découvrir toutes les nouveautés de cette deuxième saison, qui sont nombreuses. Les développeurs innovent et viennent ajouter plusieurs fonctionnalités qui vont être appréciées des joueurs, à coup sûr.
Mais sans plus tarder, découvrons une version simplifiée du patch notes pour tout savoir des nouveautés et changements de la mise à jour 34.00 de la saison 2 du chapitre 6 de Fortnite
.
Patch notes saison 2 chapitre 6 Fortnite, les nouveautés
Nommée « Sans foi ni loi
», cette saison est placée sous le signe des braquages avec plusieurs têtes d'affiche, que sont Vito Cornichone, Cassidy Quinn, l'antagoniste Fletcher Kane et surtout le grand retour de Midas.
La carte
Comme lors de chaque début de saison, la carte est revue avec de nouveaux points d'intérêt. C'est évidemment le cas ici, puisque nous retrouvons 4 nouvelles zones
:
- Crime City
- Outlaw Oasis
- Shiny Shafts
- Lonewolf Lair
Nouveau boss
Fletcher Kane arrive en tant que boss principal de l'île et donnera du fil à retordre à tous les joueurs. Doté d'une paire de griffes particulièrement aiguisées, et a la particularité de ne pas être toujours présent. Il vous surprendra dans des moments plutôt inattendus, pour ajouter du piquant.
Si vous survivez à son assaut, vous obtiendrez le pistolet double-coup du Baron (mythique) et le médaillon inarrêtable
. Celui-ci permet d'augmenter la vitesse du sprint et de foncer sur les ennemis, mais vous serez en revanche marqué sur la carte.
Epic Games précise que Shogun X est toujours présent
et lâche le médaillon de super bouclier.
Changements dans le gameplay
Plusieurs changements vont avoir lieu dans le gameplay, comme :
- Nager dans les rivières d'or permet d'avoir l'effet ruée dorée (l'effet peut aussi s'obtenir sur des veines d'or, à détruire avec sa pioche).
- Obtenez des Vitocoins. Nouvelle monnaie qui s'échange contre des objets en jeu. Contrairement aux lingots, les Vitocoins ne se cumulent pas entre les parties.
- Arrivée des marchés noirs sur l'île, des zones dans lesquelles les joueurs peuvent dépenser Vitocoins et lingots.
- Le train est maintenant blindé et possède un joli butin.
Côté bénédictions, voici ce qui peut être trouvé lors du lancement de la saison 2 du chapitre 6 de Fortnite :
- Bénédiction de vautour : les adversaires éliminés sont marqués sur la carte pendant une courte durée.
- Bénédiction de ruée dorée : vous recevez l'effet de la ruée dorée quand vous ouvrez ou détruisez des coffres.
- Bénédiction de montée d'adrénaline : vous recevez l'effet du Slap (régénération d'énergie illimitée pendant une courte durée) en escaladant, en enjambant et en rebondissant d'un mur.
- Bénédiction de munition dorée : vous recevez des munitions quand vous ramassez des lingots.
- Bénédiction d'avarice : vous recevez des lingots d'or supplémentaires dans les contenants et à chaque élimination.
Armes
Côté armes, là aussi il y a des nouveautés. Nous retrouvons, par exemple, la thermite, un puissant explosif qui permet d'ouvrir une chambre forte
, mais aussi le laser à plasma et la foreuse à réaction
. Nous aurons aussi le droit au fusil d'assaut à dégâts collatéraux, au fusil de sniper œil de faucon et au fusil à pompe hors-la-loi
(ce dernier arrivera plus tard).
Une tonne de nouveaux objets pourra aussi être trouvée :
- Le brise-rotules
- Le couvert de poche
- Le scanner à impulsions
- La grenade à médibrume
- L'aspergeur d'or
- Le kit de kombat de Sub-Zero
Passe de combat
Évidemment, qui dit nouvelle saison dit nouveau Passe de combat. Voici tous les skins que les joueurs pourront débloquer au fil de la saison :
- Cassidy Quinn : elle joue cartes sur table
- Joss : la magie, ça n'existe pas. Tout est une question de chimie !
- Fletcher Kane : tout lui appartient.
- Valentina : une experte des casses trop classe.
- Vito Cornichone : il aime quand ça tourne au vinaigre.
- Keisha Cross : elle règne sur la route.
- Sub-Zero (MK3) : le cryomancien de légende du Lin Kuei.
Et terminons par une information de taille : des quêtes spéciales Cowboy Bebop arriveront à partir du 1er mars dans Fortnite
, permettant de gagner de l'EXP, mais aussi quelques objets.
La saison 2 du chapitre 6 de Fortnite est d'ores et déjà disponible et se tiendra pendant un peu plus de deux mois.
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