Fortnite : Patch notes 34.00, saison 2 chapitre 6, découvrez toutes les nouveautés du 21 février

Découvrez toutes les nouveautés que Epic Games implante pour la saison 2 du chapitre 6 de Fortnite, qui arrive avec la mise à jour 34.00 ce 21 février.

Patch notes saison 2 chapitre 6 Fortnite, les nouveautés

La carte

Crime City

Outlaw Oasis

Shiny Shafts

Lonewolf Lair









Nouveau boss

Changements dans le gameplay

Nager dans les rivières d'or permet d'avoir l'effet ruée dorée (l'effet peut aussi s'obtenir sur des veines d'or, à détruire avec sa pioche).

Obtenez des Vitocoins. Nouvelle monnaie qui s'échange contre des objets en jeu. Contrairement aux lingots, les Vitocoins ne se cumulent pas entre les parties.

Arrivée des marchés noirs sur l'île, des zones dans lesquelles les joueurs peuvent dépenser Vitocoins et lingots.

Le train est maintenant blindé et possède un joli butin.

Bénédiction de vautour : les adversaires éliminés sont marqués sur la carte pendant une courte durée.

Bénédiction de ruée dorée : vous recevez l'effet de la ruée dorée quand vous ouvrez ou détruisez des coffres.

Bénédiction de montée d'adrénaline : vous recevez l'effet du Slap (régénération d'énergie illimitée pendant une courte durée) en escaladant, en enjambant et en rebondissant d'un mur.

Bénédiction de munition dorée : vous recevez des munitions quand vous ramassez des lingots.

Bénédiction d'avarice : vous recevez des lingots d'or supplémentaires dans les contenants et à chaque élimination.

Armes

Le brise-rotules

Le couvert de poche

Le scanner à impulsions

La grenade à médibrume

L'aspergeur d'or

Le kit de kombat de Sub-Zero

Passe de combat

Cassidy Quinn : elle joue cartes sur table

Joss : la magie, ça n'existe pas. Tout est une question de chimie !

Fletcher Kane : tout lui appartient.

Valentina : une experte des casses trop classe.

Vito Cornichone : il aime quand ça tourne au vinaigre.

Keisha Cross : elle règne sur la route.

Sub-Zero (MK3) : le cryomancien de légende du Lin Kuei.

Enfin ! Après une longue attente,. Après avoir teasé le contenu ces derniers jours, il est temps de découvrir toutes les nouveautés de cette deuxième saison, qui sont nombreuses. Les développeurs innovent et viennent ajouter plusieurs fonctionnalités qui vont être appréciées des joueurs, à coup sûr.Mais sans plus tarder, découvrons une version simplifiée duNommée «», cette saison est placée sous le signe des braquages avec plusieurs têtes d'affiche, que sont Vito Cornichone, Cassidy Quinn, l'antagoniste Fletcher Kane et surtout le grand retour de Midas.Comme lors de chaque début de saison, la carte est revue avec de nouveaux points d'intérêt. C'est évidemment le cas ici, puisque nous retrouvonsFletcher Kane arrive en tant que boss principal de l'île et donnera du fil à retordre à tous les joueurs. Doté d'une paire de griffes particulièrement aiguisées, et a la particularité de ne pas être toujours présent. Il vous surprendra dans des moments plutôt inattendus, pour ajouter du piquant.Si vous survivez à son assaut,. Celui-ci permet d'augmenter la vitesse du sprint et de foncer sur les ennemis, mais vous serez en revanche marqué sur la carte.Epic Games précise queet lâche le médaillon de super bouclier.Plusieurs changements vont avoir lieu dans le gameplay, comme :Côté bénédictions, voici ce qui peut être trouvé lors du lancement de la saison 2 du chapitre 6 de Fortnite :Côté armes, là aussi il y a des nouveautés. Nous retrouvons, par exemple,, mais aussi. Nous aurons aussi le droit au(ce dernier arrivera plus tard).Une tonne de nouveaux objets pourra aussi être trouvée :Évidemment, qui dit nouvelle saison dit nouveau Passe de combat. Voici tous les skins que les joueurs pourront débloquer au fil de la saison :Et terminons par une information de taille :, permettant de gagner de l'EXP, mais aussi quelques objets.La saison 2 du chapitre 6 de Fortnite est d'ores et déjà disponible et se tiendra pendant un peu plus de deux mois.