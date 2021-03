Fortnite : Animaux sauvages, les apprivoiser et leur spawn

Les loups

Apprivoiser les animaux sauvages dans Fortnite

Le gameplay de Fortnite a évolué avec la saison 6, nommée Instinct primitif, puisque les animaux sauvages ont fait leur arrivée dans le battle royale, et ont un rôle important. En effet, ils vous permettront, si vous les tuez, de récolter certaines ressources pour améliorer vos armes, ou encore gagner des PV rapidement avec la viande.À l'heure où ces lignes sont écrites, quatre types d'animaux sont disponibles :Tous n'ont pas le même intérêt et tous ne spawn pas au même endroit. Retour sur, si cela est possible.Il s'agit probablement des animaux les plus difficiles à trouver et à tuer. Nous en trouvons souvent dans les bois de Weeping Woods, mais ces derniers sont assez rares. Vous pouvez tenter d'augmenter vos chances d'en croiser en tirant des coups de feu. Un loup éliminé vous apportera des os et de la viande.Nous en trouvons un peu partout sur l'île de manière aléatoire. Toutefois, un enclos à Colossal Crops en regroupe plusieurs lors de chaque partie. Un sanglier éliminé vous apportera des os et de la viande.Comme pour les sangliers, nous les trouvons un peu partout sur la carte. Néanmoins, la zone au nord de Colossal Crops semble plus propice pour en trouver. Comme pour les autres créatures, tuer une poule vous apportera des os et de la viande. Vous pouvez également vous en servir pour voler, ou plutôt planer, si vous arrivez à en capturer une.Sans grande surprise, il va falloir se rendre près d'un point d'eau pour mettre la main sur une grenouille. Il ne semble pas y avoir un lieu où ces dernières sont plus nombreuses. Une grenouille tuée vous permettra de récupérer une poche puante, utile pour fabriquer un arc primitif.Actuellement, seuls deux animaux peuvent être apprivoisés, à savoir les loups et les sangliers. Pour les loups, vous allez avoir besoin d'un bout de viande, qu'il faudra lancer devant eux pour tenter de l'apprivoiser, alors que pour les sangliers, l'opération devra être tentée avec un fruit ou un légume.Notez qu'il est possible qu'Epic Games ajoute de nouveaux animaux en cours de saison, comme les dinosaures , auquel cas cet article sera mis à jour.