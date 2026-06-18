Fortnite : Comment obtenir gratuitement l'emote BAILA! de Vinicius ?

Le crossover entre Fortnite et la superstar du football brésilien Vinicius Jr. bat son plein avec l'arrivée de l'emote exclusive BAILA!. Découvrez les conditions strictes pour la récupérer gratuitement, comment relever le défi mobile associé et quelles sont les alternatives.

Epic Games multiplie les collaborations d'envergure, et le monde du football est une nouvelle fois mis à l'honneur notamment pour profiter de la portée de la Coupe du monde 2026. Liée à l'attaquant vedette brésilien Vinicius Jr, la nouvelle emote de célébration BAILA! fait une entrée remarquée dans l'écosystème de Fortnite. Si l'éditeur offre la possibilité de l'acquérir sans débourser le moindre V-Buck, cette opportunité s'accompagne toutefois de restrictions géographiques et techniques majeures que tout collectionneur se doit de connaître.

Obtenir l'emote BAILA! gratuitement

L'accès gratuit à l'emote BAILA! résulte d'un partenariat exclusif mis en place à l'occasion de la Coupe du Monde 2026. Pour l'heure, cette offre est uniquement réservée aux abonnés de Vivo, la plus grande entreprise de télécommunications opérant au Brésil. Si vous faites partie des utilisateurs de cet opérateur en Amérique du Sud, un code d'activation unique vous est directement fourni.

Une fois ce code en votre possession, il vous suffit de vous rendre sur la page officielle dédiée de Fortnite pour l'enregistrer sur votre compte. Cependant, l'activation du code ne déverrouille pas le cosmétique instantanément dans votre casier, un ultime effort sur le terrain vous sera demandé.

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Valider le défi sur Fortnite Mobile pour débloquer la récompense

Après avoir enregistré votre code promotionnel, une quête spéciale intitulée Mobile Quest s'activera sur votre profil. Pour finaliser l'obtention de l'emote, vous devrez impérativement accumuler 100 000 points d'EXP (XP) en jouant à Fortnite sur un appareil mobile.

Rassurez-vous, Epic Games n'impose aucune restriction sur le mode de jeu pour récolter cette expérience. Vous pouvez progresser à votre rythme en accomplissant vos quêtes quotidiennes en Battle Royale, ou tout simplement en profitant des nombreux modes créatifs particulièrement généreux en EXP. L'essentiel est de réaliser l'intégralité de cette session de jeu depuis un smartphone ou une tablette.

Peut-on acheter l'emote dans la boutique d'objets ?

À l'heure actuelle, il n'existe aucun moyen officiel d'acheter l'emote BAILA! directement depuis la boutique de Fortnite. Face à cette exclusivité temporaire, des codes promotionnels ont rapidement fait leur apparition sur des plateformes de revente d'occasion telles qu'eBay, affichant parfois des tarifs avoisinant les 20 dollars. Nous vous déconseillons fortement de céder à la tentation de ces marchés secondaires spéculatifs.

Historiquement, Epic Games maintient rarement ses récompenses de partenariats régionales exclusives éternellement. Il est fort probable que l'emote BAILA! rejoigne la rotation classique de la Boutique d'objets dans les mois à venir, potentiellement après la clôture de la Coupe du Monde.

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À son arrivée globale, son tarif devrait logiquement se situer autour des 500 V-bucks, une alternative bien plus économique et sécurisée que l'achat de codes tiers. La patience reste donc votre meilleure alliée si vous jouez depuis l'Europe.