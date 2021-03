Fortnite : Les dinosaures bientôt sur le champ de bataille ?

New Elimination Strings related to Raptors were added in today's update!

Alors que les joueurs dedécouvrent depuis le 16 mars dernier la saison 6 du chapitre 2 du battle royale Depuis cette sixième saison,, et cela signifie queà cette variante de carte, comme les loups ou les sangliers. Il semblerait que d'autres créatures viennent s'ajouter prochainement, comme l'annoncent les dataminers qui ont d'ores et déjà plongé leur nez dans les fichiers du jeu, mettant la main sur deSelon leurs trouvailles,. De plus, les indications de cette nouvelle saison deprécisent que « si les loups peuvent errer, les prédateurs les plus redoutables n'ont pas encore éclos ».Il n'est donc pas difficile de rassembler tous ces éléments et de comprendre que. Cependant, ce ne sont pas les seuls indices qui ont été découverts puisque les dataminers ont également mis la main sur de nouvelles données d'élimination ayant pour nom « raptor sauvage », juste à côté de ceux des sangliers et des loups qui eux, sont déjà en jeu.Ces dinosaures devraient être introduits via une mise à jour, d'ici quelques semaines.