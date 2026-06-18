Comment Epic Games compte transformer la création de jeux avec son Unreal Engine 6

Epic Games a dévoilé les premiers détails de l'Unreal Engine 6 lors de son événement State of Unreal. Prévu en accès anticipé pour 2027, ce nouveau moteur promet de fusionner les outils actuels tout en intégrant massivement l'intelligence artificielle pour redéfinir la création de jeux vidéo.

Alors que l'Unreal Engine 5 s'est largement démocratisé dans l'industrie, ses limites techniques ont déjà poussé Epic Games à anticiper l'avenir. Lors de sa récente présentation State of Unreal, l'entreprise américaine a levé le voile sur l'Unreal Engine 6. Ce futur moteur, dont l'accès anticipé n'est pas attendu avant la fin de l'année 2027 pour une sortie définitive vers 2028 ou 2029, affiche déjà de grandes ambitions. Il ne s'agit pas seulement d'une mise à jour graphique, mais d'une refonte profonde de la philosophie de développement, marquée par la fusion d'outils existants et une intégration poussée de l'intelligence artificielle.

Une fusion entre l'Unreal Engine 5 et l'écosystème Fortnite

L'une des annonces majeures concernant cette sixième itération est sa structure même. L'Unreal Engine 6 ne repartira pas de zéro, mais naîtra de la fusion entre l'actuel Unreal Engine 5 et l'Unreal Editor For Fortnite. Ce dernier outil permet déjà aux créateurs de concevoir des expériences complètes directement liées au célèbre Battle Royale. En unifiant ces deux environnements, Epic Games espère fluidifier les processus de création.

Les développeurs pourront bénéficier de temps de compilation réduits, de cycles de développement plus courts et de performances optimisées, notamment sur les supports mobiles. Cette unification s'accompagne d'une volonté d'ouverture entre les jeux. L'entreprise évoque la possibilité d'utiliser des éléments cosmétiques de Fortnite directement dans d'autres titres créés avec le moteur, une approche d'interopérabilité qui rappelle certaines promesses d'autres technologies récentes, mais appliquée ici de manière concrète par un géant de l'industrie. D'ailleurs, Rocket League, qui tournait encore sous Unreal Engine 3, franchiront directement le cap vers cette nouvelle génération.

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L'intelligence artificielle au centre du développement

C'est le point qui cristallise le plus l'attention. L'Unreal Engine 6 intégrera nativement des modèles d'intelligence artificielle générative comme Claude ou Gemini. Epic Games assume pleinement cette direction, affirmant que ces technologies permettront de soulager les équipes des tâches les plus répétitives.

Notre objectif pour l'UE6 est de réduire considérablement les tâches fastidieuses de création de contenu afin de libérer du temps pour l'exploration créative et pour augmenter le nombre d'itérations possibles dont vous avez besoin pour peaufiner le contenu.

Bien que l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo suscite régulièrement la méfiance des joueurs et des créateurs, Epic Games assure que le contrôle créatif restera entre les mains des développeurs. L'idée est de fournir des outils optionnels ou de permettre aux studios d'importer leurs propres modèles d'apprentissage automatique, bien que le studio soit déjà au centre de plusieurs controverses liées à l'IA.

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La bataille pour l'acceptation de ces technologies s'annonce complexe, mais les grands acteurs de l'industrie semblent convaincus que l'intelligence artificielle est la clé pour surmonter les coûts et les délais de production de plus en plus lourds des jeux modernes.