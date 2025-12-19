Fête Hivernale 2025 : Quand se termine l'événement de fin d'année ?

La Fête Hivernale bat son plein sur le Battle Royale d'Epic Games avec le retour du célèbre chalet. Entre cadeaux quotidiens et surprises magiques, les festivités de fin d'année 2025 sont lancées. Voici la date précise à laquelle cet événement incontournable prendra fin, pour ne rien manquer.
L'événement tant attendu de la Fête Hivernale est enfin en cours sur Fortnite, offrant aux joueurs une avalanche de contenus gratuits pour célébrer la fin de l'année
. Avec le déploiement de la mise à jour 39.11 le jeudi 18 décembre, Epic Games a signé son ultime patch de l'année 2025. Le développeur s'accorde désormais une pause bien méritée pour les fêtes, laissant les joueurs profiter du retour du chalet emblématique
. C'est l'occasion idéale pour accumuler de l'expérience et ouvrir des présents virtuels, mais il est crucial de garder un œil sur le calendrier pour ne rien manquer.
Quand se termine la Fête Hivernale 2025 dans Fortnite ?
Si vous craignez de manquer de temps pour déballer vos surprises, rassurez-vous. Epic Games a prévu une fenêtre de tir assez large pour que tout le monde puisse en profiter. La date de fin de la Fête Hivernale 2025 de Fortnite est officiellement fixée au 5 janvier 2026.
Cela vous laisse plus de deux semaines complètes pour vous connecter quotidiennement.
Le fonctionnement reste fidèle à la tradition qui a fait le succès de l'événement puisque chaque jour, un nouveau cadeau est disponible au chalet, accessible directement depuis le menu principal. Au total, ce sont 14 nouveaux objets cosmétiques et deux skins exclusifs que vous pouvez déverrouiller gratuitement
. Même les joueurs les moins actifs ont tout intérêt à se connecter simplement pour récupérer ces récompenses, qui resteront accessibles jusqu'à la date butoir, et se cumulent jusqu'à la fin de l'événement.
Outre les cadeaux, cette édition 2025 marque l'arrivée de plusieurs collaborations, comme Harry Potter, dont les skins arriveront dans la boutique sur la période. Enfin, Fortnite va aussi lancer un partenariat avec l'anime/manga, Bleach.
De quoi passer les fêtes sereinement sur Fortnite
, avec de belles nouveautés et énormément de cadeaux. Vous pourrez profiter de tout cela jusqu'au 5 janvier
, donc. Ensuite, ce sera la fin de la saison 1 du chapitre 7
.
commentaires (2)
je rigole
ceci est inacseptable