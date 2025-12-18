Fortnite offre 14 skins pour la Fête hivernale 2025

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 décembre 2025 à 16h21
Epic Games va faire plaisir aux joueurs de Fortnite, offrant 14 skins à ses joueurs pour la fin d'année 2025 et le début de 2026.
Fortnite offre 14 skins pour la Fête hivernale 2025
Chaque année depuis sa sortie, Epic Games propose aux joueurs de son battle royale un événement pour cette période, nommé Fête Hivernale. À cette occasion, les joueurs sont gâtés avec des défis spéciaux, le retour d'objets thématiques et surtout des cadeaux offerts à tous les joueurs, sans aucune exception. Cette année, ce sont tout simplement 14 cadeaux qui seront offerts à tous les joueurs de Fortnite, pour que chaque utilisateur puisse participer à la fête. 

14 skins offerts dans Fortnite pour la Fête hivernale 2025

Dès maintenant, et jusqu'au début de l'année prochaine, les joueurs auront l'occasion de récupérer un cadeau par jour. Et contrairement à certaines autres fois, où il fallait réussir des quêtes pour obtenir les cadeaux, ou effectuer des actions bien précises, parfois redondante, tout sera plus simple cette fois, comme pour l'année dernière. Pour récupérer son cadeau, il suffit de lancer Fortnite et se rendre dans l'onglet dédié.

Récupérer les skins gratuits Fête hivernale 2025 de Fortnite 

Pour faire simple, voici les étapes pour récupérer son cadeau gratuit dans Fortnite pour la Fête hivernale 2025 :
  • Lancez Fortnite.
  • Allez dans l'onglet avec un flocon de neige, juste à côté du bouton « JOUER ».
  • Cliquez sur le bouton « Visiter le chalet ».
  • Choisissez un cadeau à droite ou à gauche.
  • Sélectionnez le cadeau et ouvrez-le.
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Voilà, vous avez récupéré l'un des 14 cadeaux offerts, comprenant des tenus, des accessoires, des emotes et bine plus encore. D'ailleurs, Epic Games a annoncé que les deux tenues seront offertes après avoir récupéré 7 et 13 cadeaux. Se seront les tenues Mannequin de glace et Grahamster, que vous pouvez voir sur l'image ci-dessus.

skins-offert-fete-hivernale-fortnite
Et si jamais vous ne pouvez pas vous connecter à Fortnite un jour, pas de panique, Epic Games a annoncé qu'ils étaient cumulables. Vous pourrez donc les obtenir par la suite dans le but de ne rien manquer. 

Et si vous aimez les jeux vidéo de façon générale, ne manquez pas les 17 jeux offerts par Epic Games pour la fin d'année 2025.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (6)

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Automaticasp5704 (invité) Le 20/12/2025 à 10:00

J espère qu il auras moins de pay to wins

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Super32 (invité) Le 19/12/2025 à 13:39

C'est trop cool 14 objet gratuit ça fait plaisir

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Coxwendu68 (invité) Le 19/12/2025 à 07:32

Heu … non fortnite offre 14 objets et seulement 2 skins

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Moi (invité) Le 18/12/2025 à 22:00

Il a fallut attendre longtemps fortnite quand même...

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Nasty (invité) Le 18/12/2025 à 22:00

Très cool même si il leur a fallut du temp pour arriver..

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Merci (invité) Le 18/12/2025 à 18:37

Merci epic games