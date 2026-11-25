La saison One Piece touche à sa fin. Epic Games prépare un événement en direct colossal pour clôturer le Chapitre 7 de Fortnite, comme toujours à cette période de l'année. Prévu le 5 décembre, ce final mystérieux pourrait bien redéfinir entièrement l'avenir du Battle Royale.

L'univers de Fortnite s'apprête à trembler une nouvelle fois. Alors que la saison thématique touche à sa fin, les joueurs se préparent à vivre un tournant majeur dans l'histoire du jeu, avec un événement de clôture de Chapitre qui promet de réserver son lot de surprises. Epic Games n'a rien dit sur le futur, mais sa communication pourrait suggérer certaines choses.

Le plus grand événement jamais créé par Epic Games

L'attente touche à sa fin pour les fidèles de Fortnite. L'événement de clôture du Chapitre 7 se tiendra le samedi 5 décembre à 20 heures, heure française. Comme toujours, pour éviter les files d'attente interminables, les développeurs recommandent de se connecter dès l'ouverture des portes à 19h20. L'engouement est tel qu'Epic Games va organiser un test de ses serveurs ce 25 novembre, récompensant les participants avec un généreux bonus d'expérience.

Selon les fuites récentes, cet événement en direct s'annonce comme le plus massif de l'histoire du jeu. Les fichiers pèsent près de 2 Go, un record absolu qui laisse présager des cinématiques grandioses et des bouleversements majeurs sur la carte. La pression monte d'autant plus que les joueurs n'ont plus que quelques jours pour récupérer le fameux Jeton de la Boutique Pirate, un objet central de cette mini-saison.

Des révélations cruciales sur l'intrigue

Le scénario de Fortnite s'apprête à livrer ses derniers secrets. L'affiche officielle de l'événement met en scène des personnages clés comme Geno, Jones, Hope et le très mystérieux Capitaine X, dont l'identité sera enfin dévoilée. L'image promotionnelle regorge de détails, allant du célèbre bus de combat à un navire pirate, sans oublier le coffre au trésor contenant le fragment du Point Zéro.

« Tout ce qu'on a sacrifié nous a menés jusqu'ici. » – Jonesy https://t.co/eDSqWXOKww — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) November 24, 2026

Les développeurs ont fait monter la tension avec une réplique de Jonesy : « Tout ce que nous avons donné l'a été pour ce moment précis. » L'acteur prêtant sa voix à Geno a également jeté de l'huile sur le feu sur les réseaux sociaux en interpellant directement l'agent Jones, annonçant un affrontement inévitable entre les deux figures emblématiques de l'univers.

Chapitre 8 ou redémarrage complet ?

Une phrase énigmatique accompagne les visuels promotionnels, indiquant que la fin n'a jamais semblé aussi proche. Les dialogues des PNJ ces dernières semaines sèment le doute dans la communauté. Si le passage logique vers un Chapitre 8 semble évident, une autre théorie prend de l'ampleur. Epic Games pourrait tenter un coup de maître en organisant un redémarrage total de son univers, une sorte de nouveau départ pour la franchise. Cela pourrait également expliquer pourquoi le mode OG est en pause.

Nous en saurons plus d'ici quelques jours, à mesure que le studio teasera le futur de Fortnite à l'approche de l'événement Requiem.