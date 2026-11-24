Après avoir fait la part belle aux animés, Epic Games change de cap. Le créateur Bryan Lee O'Malley vient de confirmer l'arrivée imminente de la franchise culte Scott Pilgrim dans Fortnite. Une collaboration **qui promet d'apporter une touche résolument rock au célèbre battle royale.

Alors que le style animé est largement mis en avant en ce mois de novembre dans Fortnite, notamment grâce à One Piece, Epic Games s'apprête à emprunter une toute nouvelle direction. La célèbre franchise Scott Pilgrim est effectivement sur le point de débarquer sur l'île du battle royale. L'information ne relève plus du simple bruit de couloir, puisque Bryan Lee O'Malley, le créateur de la bande dessinée originale, a pris la parole pour confirmer cette alliance très attendue par les fans de pop culture.

Le créateur de Scott Pilgrim officialise le crossover

L'annonce s'est faite de manière pour le moins originale. Sur son compte Instagram, Bryan Lee O'Malley a publié une série de dix-huit images formant un teasing narratif. Sur la première illustration, on aperçoit Ramona Flowers tenant la main de Scott Pilgrim, tous deux semblant chuter lourdement depuis le ciel. Au fil des diapositives, le spectateur est invité à zoomer sur un étrange objet volant au loin.

#Fortnite x Scott Pilgrim Teaser! Bryan Lee O'Malley (Creator of the franchise) just posted this on his Instagram! "Romanticizing the dive" https://t.co/IGSbtPMF3i — FNAssist (@FN_Assist) November 23, 2026

Plus l'image se précise, plus la silhouette devient familière aux yeux des joueurs. Il s'agit bel et bien du célèbre bus de combat de Fortnite, celui-là même qui largue les participants au-dessus de l'île à chaque début de partie. Une mise en scène astucieuse qui officialise l'arrivée de la licence culte dans le jeu d'Epic Games.

Des fuites révèlent le contenu de la collaboration

Comme c'est souvent le cas avec les mises à jour majeures de Fortnite, les datamineurs n'ont pas tardé à explorer les fichiers du jeu pour découvrir ce que cache ce partenariat. Les fuites récentes indiquent que les joueurs pourront mettre la main sur une sélection de cosmétiques plutôt bien fournie.

Le pack comprendrait deux tenues complètes, une emote inédite, deux pioches ainsi que deux instruments de musique destinés au mode Fortnite Festival. Plus précisément, il s'agirait d'une basse et d'une batterie. Au vu du teasing officiel, il est très probable que les deux tenues soient à l'effigie de Scott et de Ramona, les deux protagonistes de l'œuvre.

Un casting qui pourrait réserver des surprises

Cependant, un détail intrigue particulièrement la communauté. Si Scott Pilgrim est effectivement connu pour jouer de la basse au sein de son groupe de rock, les Sex Bob-Omb, Ramona Flowers ne pratique aucun instrument. Dans l'univers de la série, c'est le personnage de Kim Pine qui occupe le rôle de batteuse.

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Cette incohérence apparente laisse présager que le crossover pourrait intégrer d'autres personnages de la franchise, ou tout du moins des clins d'œil appuyés à l'ensemble du groupe. Pour l'heure, les informations restent limitées, mais la publication de ces teasers officiels suggère que le lancement de la collaboration Fortnite et Scott Pilgrim est imminent. Peut-être dès le début du Chapitre 8, lequel arrivera dans quelques jours.