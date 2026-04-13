Epic Games préparerait un jeu à la ARC Raiders avec les héros Disney

L'investissement colossal de Disney dans Epic Games pourrait bientôt se concrétiser. Selon de récentes indiscrétions, un jeu de tir tactique mettant en scène les célèbres personnages de la firme aux grandes oreilles serait prévu pour cette année. L'éditeur tente toutefois de tempérer ces rumeurs.
Depuis l'annonce d'un partenariat historique à hauteur de 1,5 milliard de dollars
, l'industrie vidéoludique attend de voir ce que Disney et Epic Games préparent en coulisses. Si l'intégration de divers personnages dans Fortnite
semblait être la première étape logique, les ambitions des deux géants vont bien plus loin
. Une récente enquête révèle que le premier véritable fruit de cette collaboration pourrait prendre une forme pour le moins surprenante, et surtout, arriver beaucoup plus vite que prévu.
Un jeu de tir tactique aux couleurs de Disney
Selon les informations rapportées par Bloomberg
, Epic Games développerait actuellement un extraction shooter
. Ce sous-genre du jeu de tir, popularisé par des titres exigeants comme Escape from Tarkov
, Hunt:Showdown
et plus récemment ARC Raiders
, demande aux joueurs de survivre face à des ennemis puis d'atteindre un point d'extraction précis, en récoltant diverses ressources. La particularité de ce nouveau projet résiderait dans son casting, puisqu'il mettrait en scène les figures emblématiques de l'univers Disney
.
Bien que l'association entre l'entreprise de divertissement familial et un jeu de tir puisse surprendre de prime abord, il convient de rappeler l'immensité du catalogue Disney. Avec des licences comme Star Wars, Marvel, Alien ou encore Predator, le matériel de base est largement suffisant pour justifier des affrontements armés sans nécessairement placer Mickey ou Blanche-Neige sur le champ de bataille
. Ce titre, comparé à ARC Raiders par les sources proches du dossier, serait même programmé pour une sortie dès le mois de novembre de cette année.
Des retours internes mitigés et des projets en suspens
La situation en interne ne serait cependant pas idyllique. Les premiers retours des testeurs souligneraient un manque flagrant d'originalité pour ce fameux jeu de tir. Epic Games, qui traverse une période complexe marquée par une baisse d'intérêt pour Fortnite et une importante vague de licenciements, compte énormément sur cette alliance pour rebondir.
L'enquête mentionne également l'existence de deux autres jeux Disney en préparation au sein du studio
. Le développement de ces titres serait toutefois chaotique. L'un d'entre eux recevrait un accueil très mitigé en interne, tandis que le second aurait tout simplement été mis de côté afin de concentrer les ressources sur les projets les plus avancés. Une situation qui aurait d'ailleurs provoqué une certaine déception chez Disney concernant le calendrier de sortie proposé par Epic Games.
La réponse officielle d'Epic Games
Face à l'ampleur de ces révélations, la direction de la communication d'Epic Games a rapidement pris la parole
. Liz Markman a ainsi tenu à nuancer les propos rapportés récemment.
Cette description ne reflète pas les ambitions de la collaboration avec Disney. Nous avons mobilisé un grand nombre de développeurs sur des projets dont la sortie est imminente, tandis que des équipes de prototypage plus restreintes travaillent sur des projets à plus long terme.
Si l'éditeur dément la forme exacte que prendrait ce premier grand projet commun, il confirme à demi-mot que des annonces sont imminentes
. Les prochaines semaines s'annoncent donc décisives pour découvrir si les informations de Bloomberg étaient fondées et si Epic Games parviendra à rassurer les joueurs ainsi que ses investisseurs. Et si un jeu de tir avec des personnages Disney est bien et bien en développement.
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