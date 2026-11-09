Football Manager 27 : À quelle heure sort FM27 en France ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 novembre 2026 à 09h00
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Football Manager 2027 (FM27), afin d'être fin prêt à temps pour lancer votre nouvelle carrière.
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Football Manager 27 : À quelle heure sort FM27 en France ?

Comme chaque année, la sortie de Football Manager est un événement bien particulier, notamment pour toutes celles et ceux qui attendent la nouvelle itération avec impatience. Comme à l'accoutumée, plusieurs nouveautés ont été introduites par Sports Interactive, afin de diversifier l'expérience et pousser davantage le réalisme.

D'ailleurs, de nombreuses personnes désirent y jouer dès que possible. C'est pourquoi nous vous indiquons, dans ce qui suit, l'heure de sortie de Football Manager 27 en France sur consoles, mobile et sur PC.

Heure de sortie de Football Manager 27 en France sur PC, mobile et consoles

heure-sortie-fm27

Rappelons, avant tout, que Football Manager 27 arrive le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series ainsi que sur mobile (exclusivement sur Netflix). Celles et ceux évoluant sur Nintendo Switch 2 n'ont pas encore eu d'annonces concernant leur version, mais nous devrions très vite avoir des nouvelles.

Même si le studio n'a pas encore communiqué l'information sur tous ses réseaux à l'heure de la rédaction de ses lignes, l'information a été diffusée sur Reddit, permettant de confirmer l'heure à laquelle va sortir FM27. Pour cette année, sachez que l'heure de sortie de Football Manager 27 est fixée à 17h (heure française), le 10 novembre 2026, pour les versions PC, PS5, Xbox Series et mobile. Cette année, tous les joueurs sont logés à la même enseigne.

D'ailleurs, si vous comptez vous plonger dans ce nouvel opus Football Manager, et si vous souhaitez dénicher le futur meilleur joueur du monde, sachez que nous vous proposons un article qui regroupe les meilleures pépites de FM27.

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Pour rappel, Football Manager 27 sera disponible le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, et appareils mobiles. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :

  • PC
    • Édition Standard → 35,49 € au lieu de 60 €, soit 41 % de réduction.
  • PlayStation 5 
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 €94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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