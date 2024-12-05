Jouez à FM25 dans FM 2024 grâce à un mod, avec une base de données à jour

Malgré le report de FM25, il est possible de jouer avec une base de données à jour dans FM 2024. Nous vous expliquons comment faire.
FM25
n'est pas encore là, et les joueurs doivent donc rester sur FM 2024
, avec la base de données de l'époque (saison 2023-2024). Ce n'est donc pas vraiment idéal pour celles et ceux qui aiment l'immersion et aimeraient débuter une carrière en démarrant à partir de la saison 2024-2025, pour se lancer dans une nouvelle partie endiablée, et surtout avec une base de données qui est à jour.
Que ce soit au niveau des championnats, ou des effectifs, il y a encore eu de nombreux changements, qui peuvent évidemment avoir un impact sur les performances, que ce soit un petit club ou un grand club. Le PSG n'a plus Mbappé, l'OM a encore renouvelé son effectif, quand le FC Barcelone s'est renforcé et que Brest, surtout, joue la Ligue des Champions.
Eh bien sachez qu'il est possible de jouer comme si nous étions sur FM25 dans FM 2024
, et voici comment faire.
Comment jouer à FM25 dans FM 2024 ?
Les choses sont assez simples, surtout si vous avez l'habitude d'installer de petits mods pour Football Manager. La première étape est de se rendre sur le célèbre site FMScouts, et de télécharger le dossier lié à la base de données de FM25, via ce lien
. Il existe plusieurs versions, évidemment, puisqu'il s'agit d'un travail communautaire. Nous vous en proposons une parmi tant d'autres.
Il faut ensuite se rendre sur un second site, pour avoir une base de données complétée, en téléchargeant le mod sur sortitoutsi
(il faudra se créer un compte, ce qui ne prend que quelques secondes). Ensuite, voici les étapes à suivre :
- Ouvrez les deux fichiers avec WinRAR ou 7Zip
- En parallèle, ouvrez le dossier FM 2024 sur votre PC
- Le chemin d'accès par défaut est C:\Users\Admin\Documents\Sports Interactive\Football Manager 2024\
- Allez ensuite dans le dossier « editor data »
- Dans se dossier, vous collerez tous les éléments présents dans le fichier sortitoutsi FM 2024 / editor data
- Ensuite, dans le fichier FMScouts, il faudra coller les éléments suivants
-
- FM24 CA-PA Changes (TheNotoriousPr0)
- FM24 New Wonderkids (Age & Contract Hacks)
- Ensuite, il suffit de lancer FM 2024 en respectant les consignes suivantes
- Cliquer sur Débuter une nouvelle partie
- Carrière
- Dans l'onglet « Base de données », il faut vérifier que tout soit bien coché dans l'éditeur de fichiers
- Choisissez le mode de jeu « Originel »
- Paramétrez la base de données, et démarrez la partie pour de bon
Si tout s'est bien passé, vous aurez normalement les championnats à jour, ainsi que les effectifs, et de nouveaux joueurs. De quoi prolonger le plaisir en attendant FM25.
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