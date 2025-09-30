Que va changer la vente d'EA pour FC 26 et la licence ?

Electronic Arts a officialisé une vente historique de 55 milliards de dollars à un consortium incluant le fonds souverain saoudien. Mais cette opération financière soulève une question brûlante notamment pour l'avenir de FC 26 et les prochaines éditions de la licence ?

Un rachat qui change la donne pour Electronic Arts

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FC dans la ligne de mire













Des inquiétudes pour l'avenir de la licence

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Un futur encore incertain

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Le 29 septembre 2025 restera dans l'histoire du jeu vidéo., financée par un trio composé du fonds souverain saoudien PIF, de Silver Lake et d'Affinity Partners. L'éditeur américain quittera la bourse au premier trimestre 2027, alors que la vente devrait être validée d'ici mi-2026, devenant ainsi une société privée. Une annonce d'une telle ampleur ne pouvait qu'alimenter les interrogations sur l'avenir de ses licences phares,Ce rachat record marque une nouvelle ère pour l'entreprise.une fois la transaction finalisée. Avant cela, les régulateurs devront toutefois valider l'accord.La présence du PIF, fonds souverain saoudien pesant près de 1 000 milliards de dollars et déjà impliqué dans des géants comme Uber, Capcom, Disney ou Meta, est au cœur des débats. Si cette puissance financière assure une stabilité à EA, elle soulève également des questions éthiques et stratégiques.Pour l'heure,. Le jeu, dont le cycle s'étend de 2025 à 2026, continuera son développement et son exploitation sans impact direct et les joueurs n'ont normalement rien à craindre à ce sujet, et potentiellement même pour FC 26. La transaction n'étant effective qu'à partir de 2027, les joueurs peuvent être rassurés sur le court terme.Les spéculations se concentrent surtout sur les futurs épisodes de la franchise.avec par exemple la hausse des prix, la multiplication des éditions, des microtransactions plus agressives ou un retour de loot boxes pourraient être envisagés. Dans le cadre d'Ultimate Team, nous pourrions partir sur un mode free-to-play par exemple, mais avec des microtransactions encore plus présentes et agressives, avec un penchant encore plus important vers le pay-to-win.Un autre point sensible réside dans l'engagement de FC en faveur du football féminin. Le jeu met en avant la WSL et intègre les joueuses dans Ultimate Team. Mais avec l'influence d'un fonds saoudien, certains craignent que cette représentation puisse être remise en question. Si rien n'indique pour l'instant une régression, cette inquiétude reste bien présente dans la communauté.L'avenir de FC après 2026 reste entouré d'incertitudes. Les choix stratégiques des nouveaux actionnaires détermineront si la licence continuera à évoluer selon la ligne actuelle, ou si elle sera redirigée vers une approche plus lucrative mais potentiellement moins respectueuse de ses fondations. Pour le moment, EA, par l'intermédiaire de son PDG, Andrew Wilson, assure que les valeurs resteront les mêmes.En attendant,. Mais au-delà des terrains virtuels, c'est toute la communauté qui garde un œil attentif sur ce virage historique de l'industrie.