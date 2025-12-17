Oubliez PlayStation et Xbox : la FIFA lance son nouveau jeu là où personne ne l'attendait

L'attente touche à sa fin pour les orphelins de la licence officielle. Après sa rupture historique avec Electronic Arts en 2023, la FIFA dévoile enfin ses plans pour l'avenir. Surprise générale : ce n'est pas vers les consoles de salon que se tourne l'organisation, mais vers le géant du streaming Netflix.
C'est une annonce qui risque de faire grand bruit dans l'industrie vidéoludique et de surprendre des millions de fans de football à travers le monde
. Alors que les rumeurs allaient bon train concernant un potentiel partenariat avec l'éditeur 2K Games
pour reprendre le flambeau, la FIFA a pris tout le monde de court. L'organisation internationale a officialisé le développement d'un tout nouveau jeu de football estampillé FIFA, mais celui-ci ne sortira ni sur PlayStation, ni sur Xbox
. C'est Netflix Games qui a raflé la mise, confirmant ainsi ses ambitions dévorantes dans le secteur du jeu vidéo.
Un tournant stratégique vers le mobile
Le futur titre, qui n'a pas encore de nom définitif, est attendu pour l'été 2026
, une fenêtre de lancement calibrée pour coïncider avec la prochaine Coupe du Monde qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Contrairement aux attentes d'une simulation AAA sur consoles de salon, ce nouveau jeu sera accessible via l'application Netflix sur les appareils iOS et Android
.
Il sera proposé gratuitement à l'ensemble des abonnés de la plateforme de streaming
. C'est le studio californien Delphi Interactive qui est aux commandes du développement. Dirigé par Casper Alexander Daugaard et l'ancien cadre de Zynga, Andy Kleinman, le studio travaille également en collaboration avec IO Interactive sur le projet 007 : First Light.
Une ambition mondiale affichée
Gianni Infantino, le président de la FIFA, ne cache pas son enthousiasme face à ce partenariat inédit, qui risque de faire parler. Dans le communiqué officiel, il décrit cette collaboration comme une étape historique pour l'organisation, insistant sur la volonté de toucher un public aussi large que possible grâce à la puissance de frappe de Netflix.
La FIFA est très enthousiaste à l'idée de s'associer à Netflix Games et Delphi Interactive avant la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Cette collaboration majeure est une étape clé dans l'engagement de la FIFA en faveur de l'innovation dans l'espace des jeux de football, qui aspire à toucher des milliards de fans de football de tous âges partout dans le monde et redéfinira la notion pure de jeux de simulation. Notre jeu réimaginé marque véritablement le début d'une nouvelle ère du football numérique.
Le terme « simulation » utilisé par le président laisse entendre que le jeu visera un certain réalisme, malgré la plateforme mobile. Cependant, peu de détails concrets sur le gameplay ont filtré pour le moment, si ce n'est la promesse d'une expérience « réimaginée
».
Netflix Games continue sa montée en puissance
Ce partenariat marque un nouveau coup d'éclat pour la division jeu vidéo de Netflix. Après avoir intégré des titres majeurs comme Grand Theft Auto à son catalogue ces derniers mois, la firme de Los Gatos s'attaque désormais au sport le plus populaire de la planète. L'appétit de la maison mère semble d'ailleurs sans limite, le rapport mentionnant également un accord récent pour l'acquisition de Warner Bros. pour la somme astronomique de 82 milliards de dollars
.
Avec ce nouveau jeu FIFA, Netflix espère sans doute attirer une audience massive à l'approche du mondial 2026, comblant ainsi le vide laissé depuis la fin du partenariat avec EA Sports en 2023. Cela témoigne aussi de la volonté de la FIFA de monétiser davantage ses potentiels jeux, où le marché mobile reste le plus lucratif, et de loin.
commentaires (2)
Oh le vieux jeu qui s'annonce mdr Netflix bouffe vraiment à tous les ratelier
Mais c'est quoi ce bordel mdr depuis la fin du partenariat avec EA les jeux FIFA c'est la débandade