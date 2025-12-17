Oubliez PlayStation et Xbox : la FIFA lance son nouveau jeu là où personne ne l'attendait



le 17 décembre 2025 à 16h37 Publié par Corentin Rimbert le 17 décembre 2025 à 16h37

L'attente touche à sa fin pour les orphelins de la licence officielle. Après sa rupture historique avec Electronic Arts en 2023, la FIFA dévoile enfin ses plans pour l'avenir. Surprise générale : ce n'est pas vers les consoles de salon que se tourne l'organisation, mais vers le géant du streaming Netflix.