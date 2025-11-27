FC 26 enfin menacé : le concurrent ultime se prépare chez 2K Games

La rumeur d'un jeu de football signé 2K enfle de plus belle. L'éditeur vient de promouvoir un ancien cadre dirigeant de la franchise FIFA à un poste clé. Son objectif affiché ? Lancer une nouvelle superproduction sportive qui pourrait bien ébranler le monopole d'Electronic Arts.

Le monopole d'Electronic Arts sur la planète du football virtuel n'a jamais semblé aussi fragile. Alors que FC 26 continue de dominer les charts sans véritable opposition, des mouvements stratégiques en coulisses suggèrent que l'ère de la concurrence unique touche peut-être à sa fin. Take-Two Interactive, la maison mère de 2K, semble placer ses pions avec une précision redoutable pour investir ce marché colossal.



L'information qui agite aujourd'hui l'industrie ne provient pas d'une fuite anonyme, mais d'une promotion interne lourde de sens. Matt McKie, une figure bien connue des vétérans de l'industrie, vient de prendre du galon chez 2K. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais son CV parle pour lui : il a passé plus de quatre ans chez EA Sports, gravissant les échelons jusqu'au poste de directeur mondial de la marque FIFA. Après des passages chez Nike et Manchester United, le voici désormais Vice-Président du Marketing chez 2K.





Une déclaration qui ne laisse que peu de place au doute

Ce n'est pas tant sa nomination qui intrigue, mais plutôt la feuille de route qu'il a dévoilée publiquement. Dans un message publié sur LinkedIn le 25 novembre, Matt McKie a tenu des propos qui résonnent comme une déclaration de guerre envers son ancien employeur. Il évoque sans détour la création d'une nouvelle équipe d'élite pour un projet d'envergure.

Enthousiaste à l'idée de commencer le prochain chapitre de ma carrière en tant que Vice-Présidente Marketing chez 2K. Nous sommes en train de constituer une équipe de premier ordre pour réaliser pleinement notre vision sans compromis de la prochaine franchise sportive à succès de 2K.

Cette mention d'une « prochaine franchise sportive à succès » est le détail qui enflamme les spéculations. 2K possédant déjà les leaders du marché en basket-ball (NBA 2K) et en catch (WWE 2K), il reste peu de sports majeurs à conquérir, hormis le football. La coïncidence entre le profil de McKie, expert du marketing footballistique mondial, et cette ambition affichée est trop forte pour être ignorée.





Une stratégie de recrutement agressive

Ce mouvement s'inscrit dans une tendance plus large observée ces derniers mois. 2K ne se contente pas de recruter des cadres, l'entreprise attire également de nombreux développeurs ayant fait leurs armes sur la série FIFA. Cette fuite des cerveaux d'EA vers 2K renforce la crédibilité des rumeurs selon lesquelles un concurrent direct à EA FC est en développement actif.

















Des rapports récents indiquent que, promettant une simulation visuellement époustouflante et axée sur le réalisme. Si rien n'est encore officiel, l'assemblage de ces talents, sous la houlette d'un ancien directeur de la marque FIFA, dessine les contours d'un projet titanesque., pourrait bien avoir trouvé en 2K le candidat idéal pour relancer sa licence légendaire.