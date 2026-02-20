FC 26 : Un mode Coupe du Monde 2026 est-il prévu ?

Alors que les joueurs FIFA étaient habitués à un mode Coupe du monde à l'aube de l'arrivée de cette prestigieuse compétition, cela sera-t-il le cas en 2026, pour FC 26 ?
L'été 2026 s'annonce bouillant pour les amateurs de ballon rond avec la Coupe du Monde de la FIFA organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada
. Avec l'extension du tournoi à 48 nations, l'effervescence est présente. Pourtant, pour les joueurs de FC 26
, une question majeure subsiste, le titre proposera-t-il un mode dédié à la compétition comme c'était le cas lors des précédentes éditions ?
L'absence de licence officielle FIFA, un obstacle majeur
Pour comprendre la situation, il faut remonter à la fin de l'accord historique entre EA Sports et la FIFA après la sortie de FIFA 23. En perdant le nom FIFA, Electronic Arts a également perdu les droits exclusifs sur les compétitions officielles organisées par l'instance mondiale, dont la célèbre Coupe du Monde
. À l'heure actuelle, aucune annonce officielle ne confirme l'arrivée d'un mode Coupe du Monde dans FC 26
. Sans licence, EA Sports ne peut pas utiliser le nom officiel, le trophée, ou l'habillage graphique de la compétition. Cela marquera une différence majeure avec le contenu proposé lors du Mondial 2022 dans FIFA 23, qui avait été assez conséquent.
Comment EA Sports pourrait contourner le problème ?
Il est impensable pour EA Sports d'ignorer totalement l'événement le plus suivi de la planète. Si un mode Coupe du monde sous licence semble exclu
(à moins d'un accord de dernière minute avec la FIFA), l'éditeur a l'habitude de contourner ces restrictions :
- Promos alternatives dans Ultimate Team : EA pourrait lancer des événements thématiques sur les sélections nationales sans utiliser les logos officiels.
- Gestion des nations : À l'instar des périodes de trêve internationale, le studio peut proposer des cartes spéciales pour les joueurs performants, en omettant simplement les badges de la compétition.
- Absences potentielles : Sans la licence globale, certaines nations non partenaires d'EA pourraient toutefois manquer à l'appel, rendant l'expérience moins exhaustive que par le passé.
Dans tous les cas, une promotion pour le mode Ultimate Team sera de la partie. Pour le reste, il faudra voir si un accord est trouvé, mais nous pourrions bien ne pas avoir le droit à un mode dédié pour FC 26.
La FIFA vers de nouveaux horizons (2K Sports, Netflix)
De son côté, la FIFA cherche activement de nouveaux partenaires pour son propre jeu vidéo. Si des rumeurs persistantes envoient la licence chez 2K Sports
(développeur de NBA 2K), aucun jeu FIFA 2K n'est attendu pour cet été. En revanche, un partenariat avec Netflix a été dévoilé pour un titre footballistique plus modeste en amont du tournoi.
Dans tous les cas, les amoureux de football se donneront rendez-vous du 11 juin au 19 juillet 2026, pour suivre la Coupe du Monde. La France, a pour rappel hérité du groupe I, composé pour le moment du Sénégal et de la Norvège. Le troisième adversaire sera le vainqueur d'un barrage (Suriname, Bolivie, Irak).
commentaire (1)
Pourriez vous me dire si vous mettrez l'équipe du Brésil dans Fc26 et un mode coupe du monde et le mode arbitrage comme sur la video de youtube merci d'avance Mr Guy Joémy