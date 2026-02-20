FIFA 2K : Studio dédié, Unreal Engine 5... Le plan d'attaque pour détrôner EA Sports FC se précise

La domination sans partage d'EA Sports sur le football virtuel pourrait bientôt vaciller. De nouveaux indices confirment que 2K Games travaille activement sur un rival sérieux, recrutant massivement d'anciens développeurs d'EA FC pour bâtir une simulation nouvelle génération sous Unreal Engine 5.

C'est sans doute l'un des secrets les moins bien gardés de l'industrie vidéoludique actuelle. Depuis la rupture historique entre la FIFA et Electronic Arts, les rumeurs vont bon train concernant la reprise du flambeau par un autre géant du secteur, 2K Games. Si l'éditeur n'a encore rien officialisé, les preuves s'accumulent et suggèrent que le projet est non seulement réel, mais qu'il est déjà en phase active de développement pour venir contester le monopole d'EA SPORTS FC.





Un studio dédié pour briser le monopole

Les murmures se transforment en certitudes grâce aux récentes découvertes concernant le 2K Sports Lab. Fondée en 2023 et basée à Vancouver, cette division semble avoir été créée avec un objectif unique et titanesque, celui de bâtir une franchise de sport nouvelle génération en partant de zéro. Ce n'est pas un hasard si ce studio est situé à Vancouver, le fief historique des équipes d'EA Sports. Cette proximité géographique permet à 2K d'opérer une stratégie de recrutement particulièrement agressive.

A 2K Sports Lab (founded 2023, Vancouver) is building a next-gen sports franchise from scratch. Below, I have gathered as many descriptions of the current job openings for this project as possible.#2KSports #Football #Future pic.twitter.com/0YTE52DlIC — Matheus Gamer (@gamer_matheusx) February 19, 2026

Selon des informations relayées par des observateurs attentifs, plusieurs offres d'emploi explicites ont été publiées. Elles visent à recruter des talents capables de travailler sur l'immersion télévisuelle, les systèmes de gameplay et la conception d'environnements. Plus intéressant encore, de nombreux anciens développeurs d'EA FC ont récemment mis à jour leurs profils professionnels, annonçant leur départ pour rejoindre les rangs de 2K. L'intention est claire, s'approprier le savoir-faire de la concurrence pour mieux la dépasser.





L'Unreal Engine 5 comme moteur de la révolution

Là où EA s'appuie sur son moteur maison, le Frostbite, souvent critiqué pour sa complexité, 2K semble miser sur la puissance et la flexibilité de l'Unreal Engine 5. Les fiches de poste mentionnent spécifiquement la maîtrise de ce moteur comme un prérequis.



Cette mention suggère une volonté ferme de s'implanter durablement sur la scène esport, un domaine où EA règne en maître absolu depuis des années. L'utilisation de l'Unreal Engine 5 pourrait permettre un bond graphique significatif et une physique de balle plus réaliste, deux points sur lesquels les joueurs attendent une véritable évolution.



Si l'excitation est présente pour une partie de la communauté, il faudra toutefois s'armer de patience. Le projet semble être encore dans une phase de construction et de recrutement. Aucune officialisation n'a eu lieu, et nous ne savons pas quand 2K Sports pourrait le faire. Mais une chose est sûre, les indices s'accumulent et nous devrions avoir prochainement des nouvelles. Mais avec l'expertise de 2K dans les simulations sportives, notamment grâce à NBA 2K, et l'apport de vétérans transfuges d'EA, l'espoir de voir émerger une véritable alternative est plus vivace que jamais.