FC 26 : Peu de clubs auront 5 étoiles, une chute et un absent de renom

La nouvelle édition d'EA Sports FC réduit le nombre de clubs masculins notés 5 étoiles. De 8 l'an dernier, on passe à 7 cette saison, avec une surprise qui fait déjà réagir les fans.
Chaque année, les clubs notés 5 étoiles dans EA SPORTS FC
deviennent les plus utilisés, aussi bien en Coup d'envoi qu'en ligne. Logique puisqu'il s'agit des meilleures équipes et qu'elles offrent les meilleures chances de victoire grâce à des effectifs remplis de stars. Dans FC 26
, seules sept équipes masculines obtiennent cette distinction
, contre huit dans l'édition précédente, un absent de taille se fait également remarquer.
Les 7 clubs masculins à 5 étoiles dans FC 26
Voici la liste des équipes qui atteignent la note maximale dans l'édition 2025-26 :
- Arsenal
- FC Barcelone
- Bayern Munich
- Liverpool
- Manchester City
- Paris Saint-Germain
- Real Madrid
La chute du Bayer Leverkusen
La seule équipe rétrogradée par rapport à FC 25 est le Bayer Leverkusen
. Après une saison exceptionnelle en 2023-2024, le club a connu une véritable hémorragie. Xabi Alonso
est parti entraîner le Real Madrid et plusieurs titulaires majeurs ont quitté l'effectif à l'image de Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Jonathan Tah
ou encore Victor Boniface
. Conséquence, les Allemands sortent du cercle fermé des clubs 5 étoiles.
Encore l'absence de l'Inter Milan
Malgré deux titres de Serie A en cinq ans et une finale de Ligue des champions, l'Inter Milan (rebaptisé Lombardia FC dans le jeu en raison des licences) ne décroche toujours pas la note maximale
. Une décision qui surprend de nombreux fans, tant l'effectif paraît solide. Avec zéro équipe de Serie A notée 5 étoiles
, le championnat italien reste encore une fois en retrait dans FC 26, alors qu'il s'agit du deuxième championnat européen en termes de points UEFA sur les cinq dernières saisons.
Si l'Inter Milan arrive à finir champion et que le club performe une nouvelle fois sur la scène européenne, peut-être qu'une note de 5 étoiles leur sera attribué l'an prochain. Mais encore faut-il y parvenir.
En attendant, FC 26 sortira le 26 septembre sur la quasi-totalité des plateformes
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