FC 26 : Peu de clubs auront 5 étoiles, une chute et un absent de renom

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 septembre 2025 à 12h10
La nouvelle édition d'EA Sports FC réduit le nombre de clubs masculins notés 5 étoiles. De 8 l'an dernier, on passe à 7 cette saison, avec une surprise qui fait déjà réagir les fans.
FC 26 : Peu de clubs auront 5 étoiles, une chute et un absent de renom
Chaque année, les clubs notés 5 étoiles dans EA SPORTS FC deviennent les plus utilisés, aussi bien en Coup d'envoi qu'en ligne. Logique puisqu'il s'agit des meilleures équipes et qu'elles offrent les meilleures chances de victoire grâce à des effectifs remplis de stars. Dans FC 26, seules sept équipes masculines obtiennent cette distinction, contre huit dans l'édition précédente, un absent de taille se fait également remarquer.

Les 7 clubs masculins à 5 étoiles dans FC 26

fc26-
Voici la liste des équipes qui atteignent la note maximale dans l'édition 2025-26 :
  • Arsenal
  • FC Barcelone
  • Bayern Munich
  • Liverpool
  • Manchester City
  • Paris Saint-Germain
  • Real Madrid

La chute du Bayer Leverkusen

La seule équipe rétrogradée par rapport à FC 25 est le Bayer Leverkusen. Après une saison exceptionnelle en 2023-2024, le club a connu une véritable hémorragie. Xabi Alonso est parti entraîner le Real Madrid et plusieurs titulaires majeurs ont quitté l'effectif à l'image de Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Jonathan Tah ou encore Victor Boniface. Conséquence, les Allemands sortent du cercle fermé des clubs 5 étoiles.

Encore l'absence de l'Inter Milan

Malgré deux titres de Serie A en cinq ans et une finale de Ligue des champions, l'Inter Milan (rebaptisé Lombardia FC dans le jeu en raison des licences) ne décroche toujours pas la note maximale. Une décision qui surprend de nombreux fans, tant l'effectif paraît solide. Avec zéro équipe de Serie A notée 5 étoiles, le championnat italien reste encore une fois en retrait dans FC 26, alors qu'il s'agit du deuxième championnat européen en termes de points UEFA sur les cinq dernières saisons.

À lire également

FC 26 : Les dates à connaître avant la sortie (accès anticipé, web app, TOTW 1, sortie...)

FC 26 : Les dates à connaître avant la sortie (accès anticipé, web app, TOTW 1, sortie...)

Si l'Inter Milan arrive à finir champion et que le club performe une nouvelle fois sur la scène européenne, peut-être qu'une note de 5 étoiles leur sera attribué l'an prochain. Mais encore faut-il y parvenir.

Miniature vidéo

En attendant, FC 26 sortira le 26 septembre sur la quasi-totalité des plateformes. Vous pouvez, par ailleurs, le précommander pour profiter de divers bonus exclusifs. Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous le proposer en réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Les meilleurs jeux de foot à faire pendant la Coupe du monde 2026
FC 26 04 juillet 2026

Les meilleurs jeux de foot à faire pendant la Coupe du monde 2026

Si vous êtes en manque de foot pendant la Coupe du monde 2026, voici une petite sélection de jeux à (re)découvrir, pour vivre le football d'une autre manière.
FC 26 : Le calendrier de toutes les promos de l'année (cartes spéciales)
FC 26 19 juin 2026

FC 26 : Le calendrier de toutes les promos de l'année (cartes spéciales)

Retrouvez le calendrier de toutes les promotions FC 26 de l'année, qui introduiront de nombreuses cartes spéciales en jeu.
FC 26 : Festival du football : Greats of the Game, les joueurs sont disponibles
FC 26 19 juin 2026

FC 26 : Festival du football : Greats of the Game, les joueurs sont disponibles

Les joueurs composant l'équipe Festival du football : Greats of the Game sont désormais disponibles dans les packs sur FC 26, pour une durée limitée.

commentaire (0)